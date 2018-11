Piana



Operative le telecamere Watchdog a Montecarlo

giovedì, 8 novembre 2018, 16:05

Un altro passo avanti in tema di sicurezza nel territorio comunale di Montecarlo. È stato attivato in questi giorni il nuovo sistema Watchdog che attraverso le prime quattro telecamere posizionate strategicamente sul territorio, capaci di perimetrare le vie principali vie di accesso al comune, grazie al collegamento telematico con la Motorizzazione Civile, è in grado di tracciare tutti i veicoli in transito ed, in particolare, di accertare se gli stessi veicoli sono in regola con l'assicurazione e la revisione periodica.

Gli agenti della Polizia Municipale di Montecarlo, guidati dal comandante Fabio Scollo, attraverso l'uso di un tablet oltre alle postazioni fisse, sono informati in tempo reale del transito e così in grado di procedere a fermare il veicolo per gli accertamenti conseguenti. Un ottimo sistema per rendere sempre più efficace il controllo su strada e scongiurare così il malcostume della guida di veicoli scoperti da assicurazione obbligatoria che tanto costa in termini economici a tutti i cittadini in regola.

E' bene ricordare che il Codice della Strada prevede per chi circola con l'assicurazione scaduta la sanzione di Euro 849,00 ed il sequestro del mezzo ai fini della confisca mentre per la revisione scaduta prevede una sanzione di Euro 169,00 e la sospensione della circolazione fino all'effettuazione della revisione stessa.

Altrettanto importante la finalità del sistema ai fini della sicurezza del territorio comunale grazie alla possibilità di conoscere in tempo reale, grazie all'accesso da parte dell'Arma dei Carabinieri con i quali il sistema è stato studiato, se i veicoli risultano rubati e conservare i dati per un periodo di tempo utile ai fini di indagine.

"Un impegno mantenuto in tema di sicurezza - dichiarano il sindaco Vittorio Fantozzi ed il consigliere delegato alla municipale Marco Carmignani - che incrementa in modo significativo le politiche in tema di sicurezza a Montecarlo. Prossimo obiettivo l'installazione di una seconda serie di telecamere in modo da completare il perimetro dell'intero territorio comunale così rendere l'intero territorio Montecarlo ancora più sicuro"

