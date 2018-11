Piana



Paolo Belli a teatro: domani ad Altopascio e venerdì a Vicchio

mercoledì, 21 novembre 2018, 10:54

Al Puccini di Altopascio (giovedì 22 novembre) e al Giotto di Vicchio (venerdì 23 novembre) Paolo Belli arriva nei teatri di FTS, in esclusiva per la Toscana, con PUR DI FARE MUSICA, la commedia musicale scritta con Alberto Di Risio che ha riscosso unanime successo di critica e pubblico nelle prime due stagioni di programmazione. La terza stagione di repliche è partita con un sold out a Novellara lo scorso 20 ottobre.

La commedia prende il via come un normale concerto, ma da subito per Paolo cominciano le difficoltà. Peppe, percussionista e amico di lunga data, arriva in ritardo e si giustifica proponendogli dei musicisti straordinari e fidatissimi per completare la band. In realtà, a presentarsi sono alcuni musicisti bravissimi, ma decisamente “originali”: un chitarrista sordo detto “il Gelido”, quattro gemelli di origine spagnola che per dissapori familiari non suonano mai insieme e un quinto gemello “eterozigoto”, che parla uno spagnolo improbabile. Tutti elementi che porteranno Paolo a doversi districare tra equivoci, paradossi ed eccessi di protagonismo, per cercare comunque di portare a casa “la serata”. Naturalmente, il collante tra queste gag esilaranti è la musica, che grazie alla rivisitazione dei classici del repertorio di Paolo Belli e di quelli dei suoi maestri, dà vita ad un mix inedito ed irresistibile di canzoni e risate.

Il teatro è da sempre una delle grandi passioni di Paolo, il luogo in cui può giocare con la musica e con le parole ed interagire con il suo pubblico in maniera più intima. In Pur di fare musica Paolo Belli è affiancato da sette musicisti, e con loro dà vita ad una vera e propria commedia musicale, durante la quale il protagonista vuole raccontare al suo pubblico cosa vuol dire veramente “fare musica”.

INFO TEATRI E BIGLIETTI

Teatro Giacomo Puccini

via Regina Margherita 17-19, 55011 - Altopascio (LU) - tel. 0583 216701

Ufficio Cultura Comune di Altopascio c/o Biblioteca Comunale

piazza Vittorio Emanuele 23, 55011 - Altopascio (LU)

tel. 0583 216280 centralino 0583 216455

teatro.puccini@comune.altopascio.lu.it

biglietti da 12 euro

Teatro Comunale Giotto

piazzetta dei Buoni, 1 - 50039 Vicchio - tel. 055 844460

Ufficio Cultura Comune di Vicchio

tel. 055 8439225 - ufficio.cultura@comune.vicchio.fi.it

biglietti da 13 euro

PUR DI FARE MUSICA

di Alberto Di Risio e Paolo Belli

Con Paolo Belli, Juan Carlos Albelo Zamora, Gabriele Costantini, Mauro Parma, Enzo Proietti, Gaetano Puzzutiello, Peppe Stefanelli e Paolo Varoli

regia di A. Di Risio

PB Produzioni

*** PAOLO BELLI***

Dall’uscita del suo primo album Ladri di biciclette, alla fine degli anni ’80, Paolo Belli si è conquistato i consensi di un pubblico sempre più vasto e variegato, fino all’esportazione del “BELLI SOUND” fuori dai confini italiani (in particolare Sud America, Canada, Svizzera, Austria, Inghilterra, Repubblica Ceca, Egitto e

Spagna). Oltre a centinaia di concerti, tre partecipazioni a Sanremo e due vittorie al Festivalbar, Paolo ha anche la soddisfazione di aver collaborato con artisti prestigiosi quali Sam Moore, Dan Aykroyd, Billy Preston, Jon Hendricks, Jimmy Whiterspoon, Vasco Rossi, Piero Chiambretti, Enzo Jannacci, Fabio Fazio,

Litfiba, Red Ronnie, Paolo Rossi, Gialappa’s Band, Mogol, Avion Travel, P.F.M. e Mario Lavezzi. Paolo è da sempre impegnato nella solidarietà attraverso l’associazione “Rock no War”, la “Nazionale Italiana Cantanti” e altre iniziative che possano dare un contributo alle persone meno fortunate.Negli ultimi anni, l’innata simpatia e la duttile personalità gli hanno permesso di affiancare, nella duplice veste di musicista e showman televisivo e teatrale, noti personaggi della televisione italiana come Giorgio Panariello, Carlo Conti e Milly Carlucci, negli show più riusciti del varietà targato Rai1.