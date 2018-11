Partecipazione commossa per la cerimonia del 4 Novembre a Montecarlo

Altri articoli in Piana

lunedì, 5 novembre 2018, 23:27

Acceso dibattito questa sera in consiglio comunale, con tanto di uscita di tutta la minoranza dalla sala consiliare per non votare la variante semplificata al regolamento urbanistico per la realizzazione della scuola primaria a Badia Pozzeveri

lunedì, 5 novembre 2018, 16:23

Un ulteriore passo verso la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica: dopo Lucca, anche Altopascio aderisce all'anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr), che garantirà una semplificazione di tutti i servizi demografici a vantaggio dei cittadini

lunedì, 5 novembre 2018, 13:17

Stamani il sindaco Menesini li ha consegnati personalmente ai bambini e alle bambine di alcune classi della scuola primaria di Marlia alla presenza dell'assessore alla scuola Francesco Cecchetti, del dirigente scolastico Nicola Preziuso e della capoplesso Gabriella Fabbri

lunedì, 5 novembre 2018, 13:00

Mario Capanna uno dei leader storici del Sessantotto, sarà protagonista dell'incontro "Il '68 e oggi: come aprire una via di speranza" in programma mercoledì 7 novembre alle ore 21 nella sala consiliare del comune nell'ambito della rassegna "Una spina nel fianco. Il Sessantotto: ricordi al femminile di un movimento"

lunedì, 5 novembre 2018, 12:42

A invocare l'intervento regionale è il capogruppo in consiglio regionale Maurizio Marchetti che da tempo tiene sott'occhio la qualità dei servizi legati al trasporto su gomma, insomma gli autobus

sabato, 3 novembre 2018, 16:21

Ha visto il ladro che si allontanava di spalle trascinando la moto, ma non ha potuto far niente per fermarlo. Il colpo è avvenuto venerdì 2 novembre alla Biagi Motors di San Leonardo in Treponzio dove è stato rubato un bolide da 6 mila 800 euro