Piscina a Capannori, Lega: "L'opera sia al servizio di tutti"

sabato, 10 novembre 2018, 16:48

"Meglio tardi che mai. A pochi mesi dalle prossime elezioni comunali, finalmente l'amministrazione comunale batte un colpo e parla di opere di riqualificazione della piscina di Capannori". Interviene in una nota Marcella Maniglia, segretario della Lega di Lucca e di tutta la piana che prosegue: "Ottima idea quella di creare una palestra adiacente che, soprattutto, non precluda la possibilità di continuare a frequentare la piscina durante i lavori, ma spero che nei progetti per i lavori del 2019 ci sia anche uno spazio adeguato alle esigenze dei disabili, ad esempio una vasca con acqua riscaldata: non possiamo dimenticare i tanti anziani che necessitano di fisioterapia riabilitativa e uno spogliatoio riservato, per non mettere in difficoltà i genitori o accompagnatori dei disabili."-chiude la Maniglia