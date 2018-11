Piana : porcari



Porcari dice basta alla violenza contro le donne, in arrivo una settimana ricca di iniziative

venerdì, 23 novembre 2018, 15:39

Porcari si mobilita per la giornata contro la violenza sulle donne. Una settimana ricca di iniziative che si sono aperte ieri (22 novembre) con il palazzo comunale che si è acceso di rosso.

A presentare il programma è stata questa mattina (23 novembre) Francesca De Toffol, presidente del consiglio comunale e consigliera con delega alle pari opportunità, insieme agli assessori donna del comune di Porcari Roberta Menchetti e Lisa Baiocchi: "Da ieri e per le prossime sere il nostro municipio è illuminato di rosso – ha commentato – un colore che sa sempre ricorda l'amore e la passione, ma che può essere accostato anche alla paura e al sangue. Questo simbolo sarà utilizzato fino al 2 dicembre anche da vari commercianti della zona che dedicheranno le loro vetrine a questa settimana particolare. Non posso non ringraziare tutti loro e le mie "donne in movimento", il cui contributo è sempre prezioso. Mi auguro in futuro di riuscire a creare presto anche una commissione di pari opportunità che lavori in sinergia con gli altri comuni".

Mercoledì 28 novembre è in programma lo spettacolo Mosaico, dedicato ai ragazzi delle scuole medie e superiori. Una rappresentazione che vedrà sul palco sette storie di donne che affronteranno con la magia del teatro il tema della violenza al quale seguirà un dibattito fra operatori e ragazzi.

Sabato 1 dicembre alle 16,30 è previsto un dibattito in sala consiliare alla presenza del vicequestore Silvia Cascino, che parlerà al pubblico delle diverse forme di violenza contro le donne soprattutto quelle più subdole e meno appariscenti. A seguire, alle 17,30, la passeggiata in rosso, dove i partecipanti dovranno indossare almeno un indumento o un accessorio di quel colore e marciare tutti insieme per dire basta alla violenza. Gli organizzatori distribuiranno anche starlight rossi per rendere la fiaccolata ancora più speciale.

Il corteo attraverserà le vie principali del Comune partendo dal municipio per poi concludersi all'Ola Ola dove sarà allestito un aperitivo con musica. Per il ritorno al municipio saranno messe a disposizione dei partecipanti alcune navette gratuite grazie al supporto dei volontari della Croce Verde. Si ringraziano Cif Porcari, Porcari Attiva, Terziario Donna Lucca, Punto Handy, Atletica Porcari e Croce Verde Porcari.