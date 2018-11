Piana



Porcari, il controllo di vicinato sbarca a Rughi e in Padule

venerdì, 9 novembre 2018, 09:22

Dopo la Zona 167 tocca a Rughi e Padule. Come promesso dall’amministrazione comunale si estende il servizio di controllo di vicinato a Porcari. Martedì 13 novembre assemblea pubblica al centro anziani di Rughi, venerdì 16 all’asilo in via Boccaione in Padule.

Gli incontri con la popolazione servono ad illustrare le modalità di attivazione del “controllo di vicinato”, così come già fatto nella 167. Saranno presenti il Sindaco, il Comandante dei Carabinieri della stazione di Capannori, il consulente per la sicurezza Antonio Fasiello, il Comandante dei Vigili Urbani Leonardo Bandettini ed i rappresentanti delle zone di Rughi e Padule, Pietro Ramacciotti e Simone Giannini.

“Invitiamo caldamente tutta la popolazione a partecipare – dicono i due consiglieri incaricati -, il Controllo di Vicinato è un importante ed efficace strumento per innalzare il livello di sicurezza e per aiutare le forze dell’ordine al controllo delle aree urbane”.