Porcari, polizia municipale in strada fino alle 22

sabato, 10 novembre 2018, 16:34

Da venerdì 9 novembre è partito a Porcari il pattugliamento serale della polizia municipale, servizio già messo in atto con successo lo scorso anno. Dal lunedì al sabato una pattuglia sarà sul territorio fino alle 22 a disposizione dei cittadini. Si tratta di un'attività che il sindaco Leonardo Fornaciari ha fortemente voluto per garantire maggiore sicurezza in un periodo particolarmente delicato dell'anno.

"Occhi in più per vigilare sul paese - ha dichiarato il sindaco - perché la prevenzione è l'unico modo che abbiamo per contrastare fenomeni di degrado e microcriminalità. In questo senso la collaborazione della popolazione è fondamentale e proprio per questo motivo stiamo portando avanti in modo convinto il servizio di Controllo di Vicinato che la prossima settimana sarà esteso anche a Rughi e in Padule".

Per ogni emergenza o segnalazione i cittadini potranno quindi chiamare sino alle 22 il numero telefonico 0583 210616 e 320 4335136.