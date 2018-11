Presentata alla cittadinanza la nuova scuola di Badia Pozzeveri

Altri articoli in Piana

venerdì, 30 novembre 2018, 16:08

Manca poco all'apertura del nuovo presidio del Comando Tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri a San Leonardo in Treponzio in via di Sottomonte al primo piano dell'edificio comunale dove si trova lo sportello al cittadino zona sud.

venerdì, 30 novembre 2018, 11:22

Dopo "Mano nella mano, stupore e meraviglia nel presepe" che lo scorso anno fece registrare un vero record di presenze, al Palazzo di Vetro della Fondazione Giuseppe Lazzareschi arriva "Fu straordinario, l'infanzia di Gesù attraverso i diorami", curata ancora da Paola Del Carlo, presepista porcarese

venerdì, 30 novembre 2018, 11:13

Appuntamento che, come da nefasta tradizione, il Bama affronterà con problemi di roster. Le speranze di vedere in campo De Falco sono infatti ridotte al lumicino, l'infiammazione muscolo-scheletrica alla schiena dell'ex Lucca sembrava superata, ma nel pre-partita con San Vincenzo c'é stata una ricaduta

venerdì, 30 novembre 2018, 10:57

Si salda sempre di più il rapporto fra il comune di Porcari e la Croce Verde. Un legame solido e irrinunciabile, ribadito dal consiglio comunale che ieri ha dato via libera con voto unanime al rinnovo della convenzione per le attività di protezione civile

venerdì, 30 novembre 2018, 10:27

Paolo Rontani, consigliere comunale ci Capannori, interviene in merito alle politiche di immigrazione portate avanti nel comune avanzando alcune proposte per evitare discriminazioni

giovedì, 29 novembre 2018, 16:03

Tante le iniziative promosse dai Centri Commerciali Naturali di Capannori, Segromigno in Monte e Marlia con la collaborazione e il contributo dell'amministrazione comunale, che ha attivato anche sponsor, per le prossime festività natalizie per animare e rendere più belle queste frazioni sia per i cittadini che per i visitatori