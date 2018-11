Piana



Presentato a GreenheArt "Vi racconto... una tavola. 20 modi insoliti di apparecchiare la tavola"

sabato, 10 novembre 2018, 23:40

Quando il Natale si incontra con la creatività, la natura e il design. Sono stati questi gli ingredienti dell'incontro che si è svolta a GreenheArt, l'Emotional Space dei Giardini Marino Favilla a Picciorana, dove è stato presentato il libro fotografico "Vi racconto... una tavola. 20 modi insoliti di apparecchiare la tavola" di Elisa Lupatelli (Monte Meru Editrice, 168 pagine). All'evento, curato da Gina Truglio della Libreria Ubik, hanno partecipato Federico Minelli (curatore delle immagini del libro), la flower designer Paola Carnicelli e la interior designer Tamara Pasquinucci.

Il volume si compone di 20 diversi soggetti fotografici che raccontano 20 differenti tipi di tavole natalizie, realizzate in ambienti particolari, come per esempio una spiaggia o un bancone di una pescheria. Si tratta quindi di un libro d'arte, nel quale però il lettore può trovare degli spunti per adornare la propria tavola in occasione delle ormai sempre più prossime festività natalizie. "È un esercizio di creatività" ha spiegato Minelli. Il libro è introdotto da una prefazione di Anna Moroni, nota al grande pubblico come una delle protagoniste della popolare trasmissione televisiva "La prova del cuoco". L'evento è stato arricchito dagli interventi di Paola Carnicelli, esperta in addobbi per la tavola e l'albero di Natale, e di Tamara Pasquinucci, specialista nel trasformare l'ambiente della casa in stile natalizio.

GreenheArt è uno spazio multifunzionale, che unisce la natura con l'arte e la cultura. È stato allestito in un ex capannone de "I giardini di Marino Favilla", azienda di proprietà di Paola Favilla. Il progetto è stato realizzato da MVIVA di Maurizio Vanni, direttore del L.U.C.C.A. Museum, lo spazio è stato disegnato da Domenico Raimondi.