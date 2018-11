Piana



Promozione, esordio vincente per il Bf Porcari

martedì, 6 novembre 2018, 12:21

Esordio vincente per la squadra di Promozione, guidata quest’anno da Stefano Corda; risultati alterni per le altre formazioni agonistici, dall’Under 14 Silver all’Under 18, del Basket Femminile Porcari, presente quest’anno in tutte le categorie. Tutte le squadre hanno iniziato un percorso di crescita, destinato a farle migliorare nell’arco della stagione e anche nelle partite chiuse con sconfitte si sono comunque intraviste le qualità della giovani gialloblu.



Ecco i risultati delle prime giornate di campionato.



Under 14 Silver.

Una vittoria e una sconfitta per le ragazze di Francesca Salvioni.

Bf Porcari – Massa 72-15. Tabellino; Luporini 2, Yuppa, Preda, Souaba 2, Tovani, Spitaletto, Leli 4, Uberti 10, Marsili 30, Cavalzani 20, Terbraake 4.

Bf Pontedera - Bf Porcari 45-19 . Tabellino: Luporini, Yuppa, Souaba, Tovani, Spitaletto, Marsili 9, Cavalzani 4, Terbraake, Uberti 2, Leli 4. All. Salvioni.

Prossimo incontro mercoledì 14 a Fucecchio alle ore 19.



Under 14 Gold.



Galli San Giovanni Valdarno . Bf Porcari 64-44 . Fusari 2, Diroma 13, Papa 10, Stefani, Melchino 9, Marsili 2, Cavalzani 6, Terbraake, Leli, Uberti, Bianchi 2.

All. Salvioni.

Mercoledì 7 alle 19.15 al Palasuore sfida contro Montecatini.



Under 16.



Bf Porcari _ Pall. Massa 106-12

Tabellino: Granata 6, Martini 4, Donatini F. 13, Bartoli 24, Giannini 6, Marku 10, Donatini A. 10, Serafini 11, Vasilache 10, Tocchini E. 6, Tocchini M. 6, Gaina. All. Taddei.

Le Mura Spring - Bf Porcari 91-45 . Tabellino: Giuliani 9, Donatini F. 2, Martini, Granata 2, Bartoli 13, Giannini, Donatini A. 3, Serafini, Vasilache 8, Tocchini E. 5, Tocchini M. 2, Manzoli. All. Taddei.

Pistoia Basket - Bf Porcari 24-114. Tabellino: Giuliani 14, Donatini F 17., Piga 8, Bartoli 18, Marku 7, Donatini A. 2, Vasilache 11, Tocchini E. 8, Bertini 2, Tocchini M. 10, Manzoli 6, Gaina 11. All. Taddei.

Il 10 novembre appuntamento al Palasport Pertini di Ponte Buggianese dove ci sarà da misurarsi con le pari età della Nico Basket.



Under 18.



Bf Porcari - Costone Siena 46-71. Tabellino: Petroni 12, Peri 3, Da Prato, Granata, Casentini 1, Marcucci, Fusco 2, Giusti 2, Tocchini, Del Carlo 7, Del Frate 7, Bartoli 12. All. Taddei.

Basket 2000 Arcidosso - Bf Porcari 66-50. Tabellino: Petroni 10, Peri 7, Da Prato, Granata, Casentini 2, Marcucci, Fusco 2, Tocchini, Del Carlo 10, Del Frate 12, Bartoli 7. All. Taddei.

Pf Prato - Bf Porcari 43-58. Tabellino: Petroni 13, Peri, Da Prato 2, Granata, Casentini 12, Marcucci 2, Fusco 6, Tocchini 2, Giusti 4, Del Carlo 11, Del Frate 4, Bartoli 2. Al.. Taddei.

Promozione.

Ies Pisa - Bf Porcari 37-62. Tabellino: Petroni 8, Peri 4, Castiglioni 8, Belfiori 6, Casentini, Parlanti 18, Cardella, Giovacchini, Ricci 4, Del Frate 8, Baglioni 6, Baroni. All. Corda.

Venerdì 9 alle 20,30 le gialloblu saranno di scena a Castelfiorentino contro il Solettificio Manetti.