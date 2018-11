Provincia e comune al lavoro per risolvere i disservizi sulla linea Altopascio-Pescia

Altri articoli in Piana

martedì, 13 novembre 2018, 15:05

Venerdì 16 novembre alle ore 21 in scena, all' Auditorium "Vincenzo Da Massa Carrara" in via Roma, 121, La Cattiva Compagnia va in scena con uno spettacolo di prosa originale e appassionante: "Le Muse orfane"

martedì, 13 novembre 2018, 13:31

L'iniziativa, promossa dall'amministrazione comunale con i fondi del Miur nell'ambito del "Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione ed istruzione", è rivolta ai già iscritti alla struttura

martedì, 13 novembre 2018, 12:02

Finale con il botto per il 'Lucca Underground Festival 2018'. A sorpresa, dopo la chiusura ufficiale con il chitarrista a compositore dei CCCP e CSI, Massimo Zamboni è in programma un ulteriore importante evento con la partecipazione di un altro grande nome, Vauro Senesi, in arte Vauro

martedì, 13 novembre 2018, 08:48

Tre successi e due sconfitte nell’ultimo turno di partite per le squadre del Basket Femminile Porcari. In particolare vincono l’Under 14 Gold, l’Under 16 e la Promozione, battute d’arresto per Under 14 Silver e Under 16

lunedì, 12 novembre 2018, 16:58

Massimo Braccini, coordinatore nazionale Fiom Gruppo Snaitech interviene in merito alla prima udienza fissata per il giorno 20 novembre presso il Tribunale di Lucca seguito della denuncia contro l’azienda Snaitech per attività antisindacale

lunedì, 12 novembre 2018, 16:10

Il consigliere comunale di CasaPound pone l'attenzione sullo stato delle piscine comunali e la loro fruibilità per i disabili, puntando l'occhio anche sui prossimi lavori che verranno svolti alla struttura di Capannori