Pubblicata sul Burt la variante puntuale per la realizzazione della nuova scuola di Badia Pozzeveri

mercoledì, 14 novembre 2018, 14:16

L'amministrazione comunale informa che sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) n. 46 parte II del 14 novembre è stato pubblicato l’avviso relativo all’adozione della “Variante semplificata al Regolamento urbanistico ai sensi dell'art.32 della L.R.T. 65/2014, per la realizzazione di scuola primaria in frazione Badia Pozzeveri”.

Sarà quindi possibile presentare osservazioni entro e non oltre il 14 dicembre prossimo, con le seguenti modalità: in forma cartacea a mano all’ufficio protocollo del Comune di Altopascio in piazza Vittorio Emanuele, 24, piano terra; in formato elettronico via PEC all’indirizzo comune.altopascio@postacert.toscana.it.

Tutti gli elaborati sono pubblicati sul sito del Comune di Altopascio: www.comune.altopascio.lu.it/pa/amministrazione-trasparente/pianificazione-e-governo-del-territorio/ e sono comunque consultabili in forma cartacea nel palazzo dell'ex Dogana, via Cavour 64: il lunedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30; il giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e nel pomeriggio su appuntamento.

Recapiti e contatti: 0583.216455 – a.guerzoni@comune.altopascio.lu.it.