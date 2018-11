Rinnovata la Rsu della Fapim di Altopascio: la Fiom diventa il primo sindacato

Altri articoli in Piana

giovedì, 22 novembre 2018, 12:33

Dopo l’ad Massimiliano Bianchi, il sindaco di Porcari Leonardo Fornaciari ha ricevuto in municipio il rappresentante sindacale della Cgil Paolo Bruni. Oggetto dell’incontro i circa 40 esuberi annunciati dalla Cromology, la storica azienda di vernici con sede proprio sul comune

giovedì, 22 novembre 2018, 11:17

Il poeta-cantautore Roberto Vecchioni giovedì 29 novembre alle ore 21 sarà ospite del teatro Artè in via Carlo Piaggia a Capannori per un incontro, a ingresso libero, sul tema dell’impegno dei giovani nell’aiutare e sostenere i loro coetanei più in difficoltà

giovedì, 22 novembre 2018, 10:06

L’attacco arriva dal capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Maurizio Marchetti, il cui smartphone stamani si è arroventato con ogni canale possibile raggiunto dalla notizia del disservizio di giornata

giovedì, 22 novembre 2018, 08:57

Appuntamento domenica 25 novembre: l'evento, inizialmente previsto a fine ottobre, era stato rimandato a causa del maltempo

giovedì, 22 novembre 2018, 08:55

Tre vittorie e due sconfitte per le formazioni agonistiche del Basket Femminile Porcari nell’ultimo turno di campionato. Da sottolineare soprattutto i due successi delle squadre Under 14 Silver e Under 14 Gold, guidati da Francesca Salvioni, che valgono tanto se si considera che nella Gold vengono impiegate anche alcune ragazze...

mercoledì, 21 novembre 2018, 22:39

Ladri in azione ieri notte all'Enoristorante Micheloni di Guamo sulla via di Sottomonte. E' la terza volta in poco più di un anno. L'amarezza e la rabbia di Stefano Micheloni