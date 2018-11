Piana : altopascio



Ritrovato l'uomo scomparso ad Altopascio

giovedì, 29 novembre 2018, 15:42

di gabriele muratori

E' stata ritrovata nella tarda mattinata di oggi, la persona scomparsa ieri sera dalla sua abitazione di Badia Pozzeveri, frazione di Altopascio. Si tratta di un uomo di circa cinquant'anni, che dopo essersi allontanano da casa ieri sera, ha fatto perdere le proprie tracce. Allertate le forze dell'ordine, la macchina, operativa per la ricerca delle persone scomparse, si è subito messa in moto, dapprima con i vigili del fuoco, e poi con il supporto del volontariato, oltre che naturalmente di polizia, carabinieri e polizia municipale. Trascorsa la notte senza avere notizie, le ricerche si sono spostate anche fuori comune, con l'ausilio di altri operatori per la ricerca che stavano accorrendo presso la centrale operativa dei pompieri allestita per l'occasione. A seguito comunque di varie segnalazioni, l'uomo è stato comunque ritrovato in zona a fine mattina, e l'allarme è quindi fortunatamente rientrato.