Piana



Roberto Vecchioni testimonial del convegno dedicato ai progetti "Tutor" e "Tacsi Doposquola"

giovedì, 22 novembre 2018, 11:17

Il poeta-cantautore Roberto Vecchioni giovedì 29 novembre alle ore 21 sarà ospite del teatro Artè in via Carlo Piaggia a Capannori per un incontro, aingresso libero, sul tema dell’impegno dei giovani nell’aiutare e sostenere i loro coetanei più in difficoltà. Il “Professore” è infatti testimonial del convegno “Sogna ragazzo sogna” che si svolgerà sabato 24 novembre nell’auditorium del Centro sanitario di Capannori dedicato ai 20 anni del progetto Tutor e ai 3 anni del progetto Tacsi Doposquola e promosso da Comune di Capannori, associazioni Itaca e Tucam e Cooperativa Sociale Odissea.

Roberto Vecchioni, da sempre impegnato nel sociale, proprio nel brano “Sogna ragazzo sogna” pubblicato nel 1999 all’interno dell’omonimo album si rivolge direttamente ai ragazzi. La canzone è un’esortazione ai giovani a non arrendersi di fronte alle difficoltà della vita e a credere senza timore ai propri sogni. Questo è il legame con i progetti Tutor e Tacsi Doposquola che promuovono la crescita scolastica e umana dei bambini e dei ragazzi puntando sul contributo che a questo scopo possono offrire i giovani del territorio, che sono ricchi di entusiasmo, contribuendo così a costruire un futuro migliore.

“Siamo onorati di ospitare a Capannori un così grande artista che, proprio in qualità di docente, ha trascorso molti anni a diretto contatto con i giovani e che quindi li conosce molto bene – commentano gli assessori alle politiche giovanili, Lia Micciché, e alle politiche educative, Francesco Cecchetti -. Non potevamo avere una figura più rappresentativa per il convegno dedicato a due progetti molto rilevanti per la crescita e la coesione sociale del nostro territorio, come Tutor e Tacsi Doposquola. Invitiamo quindi a partecipare a questo appuntamento che si preannuncia davvero interessante non solo per i giovani, i genitori e gli insegnanti, ma anche per tutti i cittadini”.

L’accesso all’iniziativa di giovedì 29 novembre con Roberto Vecchioni sarà consentito in via prioritaria a tutti coloro che parteciperanno al convegno “Sogna ragazzo sogna” di sabato 24 novembre (partecipazione gratuita, per informazioni contattare progettotutor@comune.capannori.lu.it o telefono 0583428442). I rimanenti posti saranno assegnati sul momento presentandosi all’ingresso di Arté. L’ingresso è libero.