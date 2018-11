Piana : capannori



Rontani: "Immigrazione, riformulare il sistema contributivo"

venerdì, 30 novembre 2018, 10:27

Paolo Rontani, consigliere comunale ci Capannori, interviene in merito alle politiche di immigrazione portate avanti nel comune avanzando alcune proposte per evitare discriminazioni.



"Tante idee - esordisce - sono state affermate durante i festeggiamenti per il quarantennale della sede comunale in Capannori, in particolare è emerso il carattere e la forza d’animo dei capannoresi. I quali sanno essere disponibili e pronti ad aiutare chi ha bisogno, ma senza subire discriminazioni strumentali".



"Uno degli aspetti del vivere in comunità a mio parere da riformulare - spiega -, riguarda il sistema contributivo, specie per la parte relativa all'accesso a certi aiuti come ad es. l' assegnazione dei contributi sugli affitti, e in generale sui servizi a domanda individuale (trasporti mense asili). La vigente normativa in merito, dettata dal DPR 445/2000 prevede che i comuni richiedano preventivamente ai cittadini comunitari ed extracomunitari idonee certificazioni che attestano l’assenza di titolarità di diritti di proprietà o altri diritti reali all’estero. In molti casi il cittadino straniero sembra possa adempiere all’obbligo con una semplice autocertificazione. Mentre per gli italiani è sempre possibile un controllo sulla verità del dichiarato, tramite Agenzia Entrate e Catasto, per gli stranieri (comunitari ed extra) non lo è, se non richiedendo loro idonee certificazioni, che attestino l'assenza della titolarità di diritti reali e di proprietà all'estero, conferme rilasciate dal Consolato o dall'Ambasciata dello Stato di provenienza".



"Ad oggi - conclude -, non mi risulta che ciò si faccia a Capannori e così detti contributi vanno spesso a stranieri che vantano situazioni di bisogno, peraltro incontrollate. Di fatto, questo è l'unico modo per trattar tutti con lo stesso criterio, senza far sentire gli italiani (ergo, i capannoresi) sgraditi ospiti a casa propria e sempre ultimi nelle graduatorie pubbliche. Pertanto questo principio dovrebbe essere applicato nel regolamento per l’assegnazione di contributi da parte del comune".