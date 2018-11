SBL Altopascio, primi due punti contro Piombino

Altri articoli in Piana

lunedì, 19 novembre 2018, 12:29

Via alla sperimentazione di una sigillatrice delle crepe stradali. Si tratta di un macchinario molto utilizzato nei Paesi del nord Europa, che in Toscana viene utilizzato per la prima volta a Capannori in collaborazione con una ditta del territorio

lunedì, 19 novembre 2018, 11:44

L’azienda che gestisce il servizio di igiene ambientale per i comuni di Altopascio, Capannori, Montecarlo, Pescaglia, Porcari e Villa Basilica, ricerca operatori ecologici per il Porta a Porta da inquadrare con profilo professionale di “Addetto area conduzione”, livello 3 della posizione parametrale B del CCNL Federambiente

lunedì, 19 novembre 2018, 09:35

Un fine settimana importante per le formazioni del Tau, che conquistano o confermano posizioni in classifica, tranne gli Allievi Elite, che perdono di misura contro lo Scandicci

sabato, 17 novembre 2018, 18:53

Momenti toccanti questa mattina nel parcheggio accanto alla scuola primaria di Segromigno in Piano dove si è svolta una cerimonia per ricordare Michael Petrini, quattordicenne di Camigliano che in un tragico pomeriggio del 2015 morì travolto da un’auto, e tutte le vittime della strada

sabato, 17 novembre 2018, 14:52

Si intitola "I Tuareg del Niger" la mostra che martedì 20 novembre alle 17 sarà inaugurata al museo Athena di Capannori. È promossa dal Comune di Capannori assieme all'Istituto storico lucchese sezione Auser Serchio e all'Associazione Lucca Tuareg nell'ambito della nona edizione della rassegna "Alla scoperta dell'Africa.

sabato, 17 novembre 2018, 12:52

Sono trascorsi 40 anni da quando la sede del comune, che si trovava in piazza del Suffragio a Lucca, fu trasferita nella frazione capoluogo di Capannori. Quattro decenni in cui si è rafforzato il senso di identità e di appartenenza alla comunità.