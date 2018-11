Piana : altopascio



Scuola primaria di Badia Pozzeveri, 2 milioni di euro e consegna a settembre 2020

martedì, 20 novembre 2018, 23:52

di cinzia guidetti

Presentato, durante la prima commissione consiliare permanente, il progetto della scuola primaria di Badia Pozzeveri che verrà realizzata in una porzione di terreno tra il campo sportivo, via Giovanni Boccaccio e via Gabriele D'Annunzio.

A prendere la parola, nella sala consiliare, di fronte a qualche cittadino, la minoranza ridotta al minimo (presenti Simone Marconi e Fabio Orlandi) la giunta (presenti Daniel Toci, Andrea Pellegrini e Ilaria Sorini), il presidente del consiglio Sergio Sensi e la maggioranza (non al completo) l'architetto Daniele Rangone che, insieme al team dello studio Settanta7, ha realizzato il progetto.

Una superficie di 1100metri quadri, cinque classi che potranno accogliere fino a 135 alunni, tre laboratori, uno spazio motorio e un connettivo comune. Le aule saranno disposte a sud - est e sud - ovest per una migliore illuminazione naturale, ma allo stesso tempo protette, con strutture apposite, dalla luce troppo forte.

La scuola sarà predisposta per eventuali ampliamenti, il tetto sarà caratterizzato da travi lamellari e la struttura sarà in legno X-Lam. "Viene superato il vecchio concetto di corridoio e batteria di aule - chiarisce Rangone - , le aule sono flessibili e saranno di 70 metri quadri l'una perché l'aula non sarà concepita solo come spazio per una lezione frontale, ma all'interno ci saranno laboratori, zona mensa, luogo di ricreazione e svago. Questo per facilitare il bambino che, come spiega la didattica montessoriana, ritrova all'interno dell'aula un suo nucleo identitario".

Lo spazio connettivo sarà di 400 metri quadri che potrà essere attrezzato ad-hoc con laboratori di arte, scienze, zone di lettura e gioco libero. Oltretutto all'interno del patio sarà predisposto un orto didattico.

Sarà previsto un 55 per cento di spazio verde e un terzo delle superficie sarà a vetrate.

"Chiaramente si tratta di una struttura antisismica vista la realizzazione che inoltre assicura una durabilità di almeno 100 anni, pulizia, e rapidità di costruzione - spiega l'architetto -. Avrà pannelli fotovoltaici, con un bilancio energetico quasi pari a 0. E verrà fatto anche il recupero dell'acqua piovana con cisterne interrate".

A gennaio 2019 è prevista la consegna del progetto esecutivo, a marzo la gara di appalto, l'inizio dei lavori per metà 2019 e l'inaugurazione a settembre 2020.

"Chiaramente sono stati fatti tutti i controlli dal punto di vista sismico, geomorfologico, idraulico" precisa il geologo Andrea Carmignani che si è occupato dei rilievi.

Il vicesindaco Toci invece chiarisce che "il progetto è in divenire perché devono essere fatti ancora alcuni assestamenti, quello definitivo, infatti, deve essere ancora approvato".

Orlandi ricorda che "la procedura ha avuto degli ostacoli in sede di variante perché ci aspettavamo di vedere qualcosa. Anche perché ci sembrava più giusto legare alla variante un progetto. Inoltre ci sono aspetti anche al livello cartografico che non tornano" e che "il progetto è diverso da quello che ho avuto pochissimi giorni fa, comunque è sicuramente bello, innovativo e accattivante anche perché vedendolo adesso - precisa - riesco a capire anche il costo di 2 milioni di euro. Prima erano solo 400 milioni per cinque aule".

E' l'ingegnere Valentina Perrone a prendere la parola per chiarire alcuni concetti non prima di aver ricordato che anche la verifica inerente l'area archeologica condotta è stata positiva: "La procedura è stata avviata ad aprile e conclusa a luglio. Sono circa 2 milioni di euro, ma ricordiamoci che la ditta appaltatrice potrebbe fare un ribasso e che in questa cifra sono considerate tutte le spese fino all'apertura della scuola. Sono 650mila euro dai fondi della regione toscana e un milione e 100 mila euro dalla Fondazione Carilu".

"Ci preoccupiamo di farla eccellente perché una scuola con queste caratteristiche è in grado di poter accedere al 'conto termico'" spiega Rangone.

"Investo sì 2 milioni di euro - prosegue Perrone specificando che tutto deve essere perfetto nei minimi particolari e le procedure sono tutto fuorché semplici - ma ne recupero 600 in soldi liquidi, sono versamenti a fondo perduto nelle casse del comune"

Chiarito che la zona mensa della classe ha tutte le certificazioni e gli ok dell'usl e che tutti gli utensili usati sono certificati, altro dubbio che voleva chiarire la minoranza Marconi fa un appunto: "2 milioni per 1100metri quadri di superficie coperta mi sembrano pochi facendo i conti, non so se questi soldi ci basteranno", ma l'architetto Perrone lo assicura spiegando che ha già realizzato e completato strutture analoghe.

Nella zona esterna sono previsti 20 parcheggi e in commissione tornano a parlare della particella "sparita" che Marconi aveva segnalato e così denominato in consiglio comunale.

"E' stato allineato al confine di proprietà - spiega Perrone - E' stato fatto perché rimaneva una parte non usata dal proprietario". E qui Marconi fa notare che proprio in quello spazio "sparito" si potrebbe aprire un passaggio pedonale/ciclabile per facilitare, magari con l'arrivo della bella stagione quegli insegnanti che vogliono accompagnare i ragazzi al campo sportivo senza costringerli a fare un giro più lungo". Idea accolta in modo positivo prima di sciogliere la commissione.

Le immagini dettagliate del progetto, il rendering, le planimetrie saranno presentate il 29 novembre all’assemblea pubblica con i cittadini, i genitori e gli insegnanti.