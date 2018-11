Piana : capannori



Si ribalta con l'auto e rischia di perdere una mano: interviene Pegaso

lunedì, 26 novembre 2018, 15:42

di gabriele muratori

Una donna è rimasta gravemente ferita ad una mano, dopo che la sua macchina si è ribaltata a Capannori sulla via delle Ville a San Colombano, poco dopo le 14.

I numerosi passanti hanno subito contattato il 118, il quale ha inviato immediatamente sul posto due ambulanze e l'automedica per soccorrere sia la donna che la figlia che era con lei sull'auto. La piccola è stata trasportata al pronto soccorso del San Luca dalla misericordia di Capannori per accertamenti più accurati, anche se pare, da un primo esame, che oltre al forte spavento, non le siano state rilevate altre gravità.

Meno fortunata, invece ,la madre, per la quale è stato escluso il trasporto in ospedale con la misericordia di Marlia, e quindi è stato preferito il trasporto con l'elicottero Pegaso3 della regione Toscana, vista la grave semi-amputazione ad una mano. La donna è stata quindi medicata e trasferita velocemente con l'elisoccorso all'ospedale traumatologico di Cisanello.

La strada è stata subito interrotta dalla polizia municipale di Capannori, intervenuta anche per eseguire i rilievi del caso. Al vaglio la dinamica dell'incidente.