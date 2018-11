Piana



Si riqualifica la sede dello sportello al cittadino di Marlia

lunedì, 12 novembre 2018, 15:14

Creare un nuovo centro polifunzionale da mettere a disposizione dei giovani per le loro attività, ma anche delle associazioni dei cittadini e migliorare la qualità dei servizi offerti al cittadino. Questo l'obiettivo dei lavori di manutenzione straordinaria che interesseranno la sede dello Sportello al cittadino zona nord di Marlia, in via Paolinelli (ex circoscrizione 1).

I lavori, per un investimento comunale di circa 60mila euro, prenderanno il via all'inizio del nuovo anno.

In programma la redistribuzione degli spazi dedicati ai servizi al cittadino che saranno resi più funzionali e la creazione di un nuovo spazio polifunzionale, attraverso il collegamento con l' apertura di una porta, tra il locale dell'ex presidente di circoscrizione e la sala riunioni con l'obiettivo di creare un nuovo spazio più funzionale che possa essere utilizzato anche come centro di aggregazione per i giovani della zona ma che comunque sia punto di riferimento per tutta la comunità.

Questa riqualificazione è il punto di arrivo di un percorso di collaborazione tra l'assessore alle politiche giovanili Lia Miccichè, i consiglieri di zona Giordano Del Chiaro e Francesca Pieretti, il comitato cittadino Agorà, le associazioni del territorio ed i giovani.

"Quello che interesserà lo sportello al cittadino di Marlia è un intervento importante per quest'area del territorio – spiegano l'assessore alle politiche giovanili Lia Miccichè e i consiglieri di zona Giordano Del Chiaro e Francesca Pieretti. Da una parte andiamo a creare uno spazio polifunzionale più fruibile e adatto a divenire anche centro di aggregazione per i giovani della zona, raccogliendo un'esigenza espressa dai ragazzi e dalle ragazze che abitano in quest'area del territorio e da un gruppo di cittadini espressione della comunità che da tempo lavorano al progetto. Uno spazio che naturalmente resterà a disposizione anche per le riunioni di associazioni e cittadini, come accade attualmente. Dall'altra parte andiamo a rendere più funzionale l'area dedicata ai servizi al cittadino, con l'obiettivo di garantire una qualità sempre maggiore del servizio offerto".

Le opere di manutenzione prevedono anche la realizzazione di nuovi servizi igienici ed il rifacimento degli impianti elettrici e termici.