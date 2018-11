SLC – CGIL: “Cartiere Carrara, proseguono le iniziative di protesta e gli scioperi”

Altri articoli in Piana

venerdì, 16 novembre 2018, 14:13

Ad affermarlo sono la Capogruppo della Lega in consiglio regionale, Elisa Montemagni, ed il Commissario provinciale Andrea Recaldin

venerdì, 16 novembre 2018, 12:56

Domenica 18 novembre, dalle ore 16, al Teatro dei Rassicurati di Montecarlo si terrà la seconda giornata della decima edizione del Festival Nazionale Città di Montecarlo “L’Ora di Teatro – Un Sipario aperto sul Sociale” organizzato dalla F.I.T.A.

venerdì, 16 novembre 2018, 12:17

Domenica 18 novembre è in programma un' escursione con la Joelette, una carrozzella inclusiva che, grazie a speciali accorgimenti, permette a persone con disabilità o difficoltà motorie di percorrere sentieri e strade sterrate

venerdì, 16 novembre 2018, 11:53

L'attività nei campi, negli allevamenti, nelle corti e nelle abitazioni lucchesi nel Novecento. Sono questi i temi della mostra di foto d'epoca "Mondo contadino in provincia di Lucca" che sarà inaugurata domani (sabato) alle ore 18 al museo Athena in via Carlo Piaggia a Capannori

venerdì, 16 novembre 2018, 11:02

"Il Trittico". No, non si tratta di Gianni Schicchi, Suor Angelica e il Tabarro, le tre opere in un solo atto musicale composte dal maestro Giacomo Puccini. Stiamo parlando del calendario bizzarro della C Gold, che vede il Bama Altopascio affrontare in sequenza tutte e tre le squadre labroniche.

venerdì, 16 novembre 2018, 10:31

I due consiglieri del Carroccio di Altopascio, Fagni e Marconi, commentano l'iniziativa portata avanti dalla Lega con l'allestimento di gazebo contro la violenza sulle donne