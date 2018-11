Piana : capannori



“Sogna ragazzo sogna”: un convegno sui progetti "Tutor" e "Tacsi Doposquola"

martedì, 20 novembre 2018, 15:17

La storia e il futuro dei progetti Tutor, che quest’anno compie 20 anni, e Tacsi Doposquola, attivo per il terzo anno, saranno al centro del convegno “Sogna ragazzo sogna” che si svolgerà sabato 24 novembre a partire dalle ore 9 all’auditorium del Centro Sanitario di Capannori in piazza Aldo Moro. Promosso da Comune di Capannori, associazioni Itaca e Tucam e Cooperativa sociale Odissea, sarà l’occasione per far conoscere i due progetti. Allo stesso tempo sarà un momento di condivisione, riflessione e progettazione per tutti gli attori che a vario titolo sono stati e sono coinvolti nei due progetti come genitori, bambini, insegnanti, dirigenti e volontari.

Al convegno interverrà anche Anna Oliverio Ferraris, ordinario di Psicologia dello Sviluppo alla Sapienza di Roma, psicologa, psicoterapeuta e scrittrice, per molti anni direttrice della rivista “Psicologia Contemporanea”.

“Tutor e Tacsi Doposquola sono due progetti molto importanti e connessi l’un l’altro - commentano l’assessore alle politiche giovanili, Lia Micciché e alle politiche educative, Francesco Cecchetti -. Entrambi promuovono la crescita scolastica e umana dei bambini e dei ragazzi puntando sul contributo che a questo scopo possono offrire i giovani del territorio, con il loro entusiasmo, la loro creatività e la loro presenza attiva ed impegnata, in una visione di comunità coesa e solidale. Il progetto Tutor si è evoluto negli ultimi anni perché è stato compiuto un grande lavoro a livello didattico ed educativo con l’obiettivo di portare le ragazze e i ragazzi in difficoltà a crescere in un ambiente stimolante. L’amministrazione crede fortemente anche nel progetto Tacsi Doposquola che, dopo il successo della prima edizione, adesso coinvolge le scuole di tutti gli istituti comprensivi ottenendo importanti risultati sia in ambito educativo sia relazionale. Auspichiamo che in molti partecipino all’appuntamento di sabato, cui ne seguirà molto presto un altro”.

Questo il programma della giornata: ore 9, Accoglienza e saluti istituzionali; ore9.15-10, Nascita del progetto Tutor; ore 10 – 11 Venti anni di Progetto Tutor: i volontari di ieri e di oggi raccontano; ore 11.10 – 11.45 Il Progetto Tutor visto dagli insegnanti e dai bambini: riflessioni e testimonianze; ore 11:45 – 12:00 ll futuro delle politiche giovanili, ore 12:00 – 12:40; Un nuovo sogno: la nascita del progetto Tacsi e i suoi obiettivi; ore 12:40 – 13:30 Il Progetto Tacsi tra impegno e divertimento: un'analisi dei risultati e degli sviluppi. Nel pomeriggio il convegno si sposterà nella sala del consiglio comunale: ore 15 – 16, Anna Oliverio Ferraris: “Relazioni per crescere in un mondo complesso”; ore 16 – 16.15, Presentazione progetto Erasmus; ore 16.15 – 17.15, Interventi di approfondimento, ore 17.15 – 17.30, Conclusione dei lavori.

L'ingresso al convegno è libero. Per informazioni e iscrizioni: progettotutor@comune.capannori.lu.it, 0583428442

I due progetti

Nel Progetto Tutor, attraverso un servizio di tutoraggio domiciliare, giovani volontari tra i 16 e i 29 anni si mettono al fianco dei bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado per condividere con loro il tempo del gioco, dello studio, della confidenza, divenendo per loro “fratelli e sorelle maggiori”, pronti a sostenerli in ogni piccola e grande sfida. Quest’anno i tutor sono circa 120

“Studiare insieme è imparare, studiare insieme è star bene, studiare insieme è crescere”:è la sintesi del progetto Tacsi Doposquola, attivo in tutte le scuole secondarie di primo grado del nostro territorio, che coinvolge 80 alunni (20 per ogni istituto comprensivo). Il progetto si snoda in due incontri settimanali presso i plessi scolastici, della durata di due ore, nei quali i ragazzi, mediante l’aiuto di operatori qualificati, hanno la possibilità di approfondire le differenti materie.