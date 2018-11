Piana



Sport e inclusione, manifestazione alla scuola "Nottolini" di Lammari

lunedì, 26 novembre 2018, 12:59

Si è svolta sabato scorso nella palestra della scuola secondaria di primo grado 'Nottolini' di Lammari una manifestazione ludico-sportiva nell'ambito del progetto su sport e inclusione promosso dalla scuola in collaborazione con il comune, le associazioni 'Lucca Senza Barriere', 'Il Sorriso di Stefano' e Stefano Gori, l'atleta non vedente campione paralimpico, ambasciatore del comune di Capannori, che da anni si occupa di diffondere il messaggio dell'importanza dello sport nella vita di ciascuna persona e soprattutto nella vita di coloro che hanno disabilità più o meno invalidanti.

All'iniziativa hanno partecipato gli studenti delle classi terze e gli insegnanti.

Protagonista della mattinata una squadra di basket in carrozzina arrivata da Domodossola per dar vita ad una serie di partite in cui ragazzi e professori si sono alternati giocando seduti sulla sedia a rotelle contro la formazione piemontese.

All'iniziativa sono intervenuti anche il sindaco Luca Menesini e l'assessore allo sport Serena Frediani, che hanno ringraziato la scuola e tutti coloro che collaborano a questo importante progetto finalizzato a sensibilizzare i giovani sui temi della disabilità e della diversità.