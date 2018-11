Piana : altopascio



Spray al peperoncino contro violenza sulle donne. Il Pd: “La Lega fa solo propaganda”

sabato, 17 novembre 2018, 11:26

Il Partito Democratico di Altopascio replica alle accuse della Lega e commenta l'iniziativa di allestire dei gazebo dove offrire spray al peperoncino contro la violenza sulle donne.



"Ad Altopascio - esordisce -, se sei donna e paghi la tessera della Lega, ti regalano lo spray al peperoncino! Sembra quasi una televendita; ”venghino signore venghino, se comprate l’aspirapolvere avrete in omaggio anche i sacchetti.” Ennesima figuretta per i consiglieri comunali Fagni e Marconi che hanno banalizzato una questione seria e drammatica, trasformandola in uno strumento di partito, quasi vivessimo in un continuo spot elettorale. Inoltre, l'invito che hanno rivolto al Sindaco, in quanto donna, a presentarsi al gazebo per ritirare lo spray urticante è una provocazione sessista inaccettabile, che respingiamo al mittente. Promuovere questo tipo di iniziative è offensivo nei confronti delle stesse donne, perché lascia passare messaggi sbagliati e falsi: in Italia i dati ci dicono che la violenza sulle donne è prevalentemente di tipo domestico, avviene cioè dentro le mura di casa causata da persone molto vicine alla vittima, siano esse padri, compagni o mariti".

"Una vera e propria piaga per la nostra società - spiega -, che non viene certo risolta o arginata con lo spray al peperoncino. C'è bisogno al contrario di intervenire nelle scuole, di organizzare iniziative durante tutto l'anno, di parlare di educazione sentimentale con i ragazzi fin da piccoli, a scuola, in biblioteca, nel centro di aggregazione: tutte attività che l'amministrazione D'Ambrosio, insieme e grazie ai servizi educativi comunali e all'Istituto comprensivo, svolge periodicamente con programmi specifici".

"Tra una propaganda e l'altra, però, - concluide il Pd - i rappresentanti altopascesi della Lega potrebbero fare una cosa buona e giusta, mostrando il loro reale interesse all'argomento della violenza contro le donne e fornendo il loro supporto all'amministrazione comunale, per una battaglia che non dovrebbe creare divisioni: il sindaco D'Ambrosio ha infatti scritto, nei mesi scorsi, una lettera al ministro Matteo Salvini per chiedergli un impegno concreto, anche economico, per aiutare il comune a ristrutturare la villa di Spianate confiscata alla 'ndrangheta, che, nelle intenzioni dell'amministrazione comunale, potrebbe diventare una casa di accoglienza per le donne vittime di violenza. Ad oggi, però, il ministro Salvini non ha ancora risposto. Che sia ancora a farsi il bagnetto in quella famosa piscina?"