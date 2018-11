Piana : montecarlo



Successo per l'incontro pubblico con la candidata Simona Alfani

domenica, 25 novembre 2018, 11:42

Soddisfazione per gli organizzatori del primo incontro pubblico della candidata a sindaco di Montecarlo, Simona Alfani, a cui hanno partecipato anche Stefano Baccelli e Franco Franceschini e che si è svolto ieri all’ex Chiesa della Misericordia a Montecarlo. Nonostante il brutto tempo, erano presenti numerose persone all’incontro centralizzato sulle tematiche più strettamente legate al territorio di Montecarlo quali la viabilità, le infrastrutture lo sviluppo urbano.

L’incontro, moderato da Daniela Puccioni del PD Montecarlo, si è aperto con l’intervento della candidata che si è prima brevemente presentata e poi è passata subito ad uno degli argomenti che più toccano i cittadini montecarlesi, ovvero la carenza di parcheggi nel centro storico. “Sono necessarie delle aree di parcheggio per i residenti del centro storico, delle aree per i residenti dell’intero comune e aree per i non residenti, oltre che per i turisti - ha affermato Alfani- Alcune piccole aree sono già state individuate e cerchiamo di capire la fattibilità dei progetti prima di indicarle come possibili. Un’area parcheggio per i turisti, con zona sosta anche per i camper, potrebbe essere quella della Fornace. Sicuramente dovrà inoltre essere sistemato il cosiddetto “campone” collocato davanti Piazza D’Armi.” “Per quanto riguarda le frazioni- ha proseguito la Candidata- una piazza con zona parcheggio è stata individuata davanti al Bar Mauro a San Giuseppe, dove è necessaria un’area di incontro per i ragazzi, con panchine, piante e verde pubblico e un’area parcheggio da utilizzare sia per i clienti di bar e ristorante, sia per facilitare il carico-scarico dei ragazzi del plesso scolastico. A Turchetto probabilmente dovrà essere ampliata la zona di parcheggio per consentire una migliore fruibilità della ASL che è in procinto di essere ampliata. Ad ogni modo dovrà essere ristrutturata la Piazza esistente per riportare dignità e decoro urbano alla frazione.”

La candidata si è poi soffermata sulla viabilità e la sicurezza delle strade, parlando sia del centro storico, indicando come una possibile soluzione delle fasce orarie di apertura al traffico veicolare di Via Roma che permettano il raggiungimento delle attività commerciali e delle fasce orarie di chiusura che consentano ai ristoratori di far pranzare e cenare i loro clienti in assenza di auto, sia del resto del territorio, soffermandosi in particolare sulla rotatoria del Turchetto.

Attraverso le numerose domande e gli interventi dei presenti si è poi parlato dei parchi pubblici di Montecarlo, della realizzazione di sentieri naturalistici, degli interventi da fare sulle mura storiche e su altri interventi che mirino alla conservazione del patrimonio storico e ambientale di Montecarlo, con una visione globale di sviluppo economico e turistico.

E’ poi intervenuto Franco Franceschini, segretario del PD di Montecarlo, spiegando le ragioni per cui il PD ha scelto di appoggiare la Lista Civica che sarà guidata da Simona Alfani: “Dal lavoro svolto a stretto contatto con la candidata abbiamo riscontrato in lei e nelle persone che con lei stanno lavorando, una concomitanza di idee e progettualità con la nostra visione. E’ una persona nuova alla politica, ma che si è da sempre interessata al suo territorio. E’ una persona competente e con idee concrete e solidi valori ambientali, culturali e di solidarietà. Nel suo gruppo saranno presenti sia giovani che come lei hanno competenze specifiche sia elementi di maggiore esperienza amministrativa e politica.”

L’incontro si è chiuso con l’intervento di Stefano Baccelli- consigliere regionale- presidente della IV Commissione, ovvero Territorio, Ambiente, Mobilità, Infrastrutture, della Regione Toscana. “E’ importante avere idee e progetti; l’aspetto economico non deve costituire un freno: i fondi per la loro realizzazione possono essere trovati in vari modi anche se i progetti sono ambiziosi. Montecarlo è il gioiello della Provincia di Lucca e come tale deve essere valorizzato, sia per la sua vocazione floro-agricola, sia per il suo patrimonio storico. La Fortezza ne rappresenta il simbolo e per questo deve essere preservata. Si deve guardare agli esempi virtuosi, come il recupero del Castello delle Verrucole di San Romano in Garfagnana” Baccelli ha poi proseguito allargando il discorso parlando della società attuale, dove i valori forti della nostra Costituzione sembrano essere azzerati, dove sembra essere più importante un riscontro mediatico che un rapporto interpersonale reale. Proprio su questo punto la Candidata ha confermato il suo impegno ad incontrare ogni cittadino di Montecarlo, sia con vari incontri pubblici che con incontri privati nelle famiglie.