Tante iniziative di natale dei centri commerciali naturali di Capannori, Segromigno in Monte e Marlia

giovedì, 29 novembre 2018, 16:03

Tante le iniziative promosse dai Centri Commerciali Naturali di Capannori, Segromigno in Monte e Marlia con la collaborazione e il contributo dell'amministrazione comunale, che ha attivato anche sponsor, per le prossime festività natalizie per animare e rendere più belle queste frazioni sia per i cittadini che per i visitatori. Tra queste illuminazioni natalizie delle strade, mercatini del commercio e dell'artigianato, animazioni per bambini e iniziative di solidarietà.

“L'attività svolta dai centri commerciali naturali sul territorio è importante e preziosa durante tutto l'anno perché è finalizzata ad animare con eventi culturali e di vario genere e quindi a valorizzare le nostre frazioni. Attività che vede il contributo concreto del Comune pronto a sostenere idee e iniziative che vivacizzano i nostri centri e li rendono più attrattivi per tutti -afferma il sindaco Luca Menesini- .Il contributo dato dai Ccn si rivela però particolarmente prezioso durante le festività natalizie, perché è grazie soprattutto a loro se le strade dei nostri paesi vengono illuminate creando un'atmosfera di festa e se cittadini e visitatori hanno l'opportunità di acquistare oggetti originali per i propri regali di Natale e di partecipare ad eventi che coinvolgono anche le comunità nel loro insieme. Nel caso particolare di Capannori mi preme evidenziare che abbiamo mantenuto l'impegno di valorizzare il centro con varie iniziative dopo i lavori alle fognature che per un certo periodo hanno creato inevitabili disagi in questa zona. Ringrazio i centri commerciali naturali per il loro prezioso contributo”.

Vediamo le iniziative nel dettaglio.

Centro Commerciale Naturale di Capannori:illuminazione delle vie del centro: via Carlo Piaggia, via di Ghello, via dei Babbi, via dell'Immagine Farnocchia, via Romana, via della Libertà, via del Popolo. Davanti alla chiesa sarà realizzato un albero di Natale. Il clou delle iniziative natalizie è in programma domenica 16 dicembre. Per tutto il giorno nel parcheggio vicino al parco si svolgerà il mercatino di Arti e Mestieri mentre a partire dalle 14.30 e fino alle 17.30 ci sarà la corsa dei Babbi Natale e si svolgeranno laboratori per bambini in collaborazione con la Misericordia di Capannori. Previsto inoltre il passaggio di Babbo Natale su un carretto trainato da un cavallo. Le iniziative vedono la collaborazione di Acque spa.

Centro Commerciale Naturale 'Indiana e dintorni' Segromigno in Monte: domenica 2 dicembre dalle 8 alle 19 è in programma l'iniziativa' Non solo fiera Pandora Magia di Natale'. Questo evento unisce un appuntamento consolidato come 'Non solo fiera' ad un evento in programma al Parco Pandora. 'Non solo Fiera', il mercato del commercio e dell'artigianato, si svolgerà in via Piaggiori e prevede anche attrazioni varie. Parteciperanno all'iniziativa anche la scuola primaria di Segromigno in Monte e i bambini del catechismo di San Colombano che si preparano alla Prima Comunione con il progetto "Bimbi che aiutano bimbi. Progetto Asilo Nido a Bagira" che si sono presi l’impegno di “lavorare” a favore della costruzione di un asilo in Congo, effettuando piccoli lavoretti di Natale per un progetto di solidarietà. Parteciperanno anche la Misericordia S.Gemma con dimostrazioni di primo soccorso e i Donatori di sangue di Segromigno in Monte che promuoveranno la loro attività. In programma inoltre l'accensione delle luci natalizie nelle vie del paese grazie all'importante contributo degli abitanti.

Alle ore 16 nelle strade del paese sfilerà la Filarmonica "Giacomo Puccini" di Segromigno in Monte che alle 16.30 raggiungerà il parco Pandora dove è in programma l'illuminazione della struttura in salice, resa possibile grazie anche alla collaborazione dell'associazione PerSanPietro, e la presentazione al paese di un presepe costruito in legno da un artigiano locale. Sempre a Pandora sabato 8 dicembre dalle 9 alle 17 si terrà l'iniziativa 'A Pandora arte e creatività si incontrano'.

artisti e artigiani creeranno ed esporranno le loro opere. Alle ore 16 si svolgerà un laboratorio per bambini intitolato "Creiamo gli addobbi di Natale".

'Centro Commerciale Naturale insieme, Le botteghe di Marlia": da sabato 8 dicembre ci sarà illuminazione del paese con kit natalizio che richiama il logo delle botteghe di Marlia. Inoltre domenica 23 dicembre al Mercato di Marlia è in programma un mercatino natalizio e animazione rivolta ai bambini. L'evento è organizzato in collaborazione con la banda spettacolo "La Campagnola" che alle 15 farà un passaggio in via Paolinelli con un piccolo spettacolo.