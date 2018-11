Piana



Tante nuove asfaltature ad Altopascio: accordo-quadro da 400mila euro

mercoledì, 28 novembre 2018, 15:00

Attivato l'accordo-quadro da 400mila euro per numerose asfaltature sul territorio comunale. A partire da anno nuovo, infatti, quando cioè le condizioni atmosferiche e climatiche sono migliori, verranno aperti i cantieri e saranno interessate parecchie zone di Altopascio, così come previsto dall'amministrazione D'Ambrosio.

Gli interventi rientrano in un piano complessivo e generale di asfaltature, manutenzioni stradali, marciapiedi e percorsi pedonali per i quali l'amministrazione D'Ambrosio ha varato un accordo-quadro da 400mila euro così da velocizzare i tempi di esecuzione dei lavori e rispondere alle esigenze di tutto il territorio.

«Le opere di manutenzione sulle strade e le relative pertinenze non sempre sono programmabili a priori. – spiega l'assessore ai lavori pubblici Daniel Toci -. Molto dipende dall'usura e dagli agenti atmosferici. Grazie a questo accordo quadro, l'amministrazione potrà far intervenire la ditta con tempestività. Da anno nuovo partiremo dalle priorità che abbiamo già individuato e poi ci muoveremo in base alle esigenze e alle eventuali emergenze che potranno verificarsi. Il nostro obiettivo è essere presenti in ogni zona del territorio comunale, sanando situazioni che si protraggono da tempo e portando maggior decoro urbano e stradale in centro e nelle frazioni».

Il valore aggiunto rappresentato dall'accordo-quadro è la celerità: con questo atto, infatti, l'amministrazione D'Ambrosio avrà la possibilità di far intervenire la ditta appaltatrice ogni qualvolta ce ne sarà bisogno, senza dover aprire nuove pratiche per assegnare i lavori delle singole asfaltature, cosa che allungherebbe di parecchio i tempi dei lavori.

Un piano a tappeto che coinvolgerà l'intero territorio del comune, eccolo nel dettaglio: via di Tappo e località Sarti Grilletto, per un totale di 90mila euro (qui è compreso anche un tratto di predisposizione per la pubblica illuminazione); via dei Cantini-via del Ponte alla Ciliegia a Marginone fino alla località Michi (43mila euro); via Bruno Nardi a Spianate, compresi due attraversamenti pedonali rialzati (33mila euro); via Roma, ad Altopascio (58mila euro); via Boccherini a Badia Pozzeveri, compresa la predisposizione della pubblica illuminazione (50mila euro); via della Chiesa a Badia Pozzeveri (22mila euro); via Marconi e via della Sibolla, ad Altopascio (27mila la prima, 45mila la seconda); via dell'Indipendenza a Spianate (12mila euro); via D'Annunzio a Badia Pozzeveri (12mila euro).

A questo primo blocco di interventi si aggiungono anche due lavori che non rientrano nell'accordo-quadro complessivo: il completamento delle asfaltature in via del Valico, per 50mila euro (il primo tratto della strada è già stato asfaltato precedentemente dall'amministrazione comunale) e il rifacimento dei marciapiedi in via Cavalieri di Vittorio Veneto, ad Altopascio.