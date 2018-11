Piana



Una targa per ricordare Michael Petrini e le vittime della strada

mercoledì, 14 novembre 2018, 13:12

Michael Petrini è un quattordicenne di Camigliano che in un tragico pomeriggio del 2015 fu travolto da un'auto. A lui e a tutte le persone che hanno perso la vita in incidenti stradali è dedicata la targa che sabato 17 novembre alle ore 10.30 sarà scoperta nel parcheggio accanto alla scuola primaria di Segromigno in Piano in via dei Bocchi.



L'iniziativa, che si svolge in occasione della Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada, è promossa dall'amministrazione comunale. Saranno presenti il sindaco, Luca Menesini, Damiana Barsotti dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della strada e il parroco Don Damiano Pacini. Parteciperanno la Filarmonica Giacomo Puccini di Segromigno in Monte, la scuola primaria di Segromigno in Piano e l'Automobile Club di Lucca.