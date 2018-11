Piana



"Virginia va alla guerra" in scena al Teatro dei Rassicurati di Montecarlo

venerdì, 16 novembre 2018, 12:56

Domenica 18 novembre, dalle ore 16, al Teatro dei Rassicurati di Montecarlo si terrà la seconda giornata della decima edizione del Festival Nazionale Città di Montecarlo “L’Ora di Teatro – Un Sipario aperto sul Sociale” organizzato dalla F.I.T.A. – Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con il Comune di Montecarlo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

DOMENICA 18 NOVEMBRE 2018, DALLE ORE 16

TEATRO DEI RASSICURATI / MONTECARLO

Alle ore 16:00, la Performance socio-educativa

Istituto Comprensivo Statale Porcari - Scuola Primaria “Giorgio La Pira” / Porcari

“L’isola dei diritti dei bambini” ispirato a “L’isola degli smemorati” di Bianca Pitzorno, adattamento teatrale di Tiziana Rinaldi

Lo spettacolo

La lettura del libro “L’isola degli smemorati”, scritto da Bianca Pitzorno per l’Unicef, che racconta con parole nuove la Convezione ONU sui diritti per l’infanzia del 1989, ci ha permesso di lavorare sulla messa in scena di una storia che potesse far riflettere e far prendere coscienza a ciascun bambino della propria dignità di essere umano, portatore, come tale, di diritti.

Immaginate un’isola in mezzo al mare, abitata da soli anziani, un mago e tre animali parlanti. Immaginate che in questa terra di spiagge bianche e frutti deliziosi nessuno - ad eccezione del vecchissimo stregone - ricordi cosa siano i bambini, al punto da scambiarli per scimmiette senza pelo. Un giorno, su questa piccola isola, approdano dopo un brutto naufragio dei bambini indifesi: come faranno ad essere rispettati? Il mago Lucanòr insegna agli anziani e smemorati abitanti dell’isola come bisogna trattare i bambini, ricorrendo a bizzarri incantesimi ed a un treno magico che trasporterà, di stazione in stazione, i naufraghi e gli anziani alla visione dei soprusi perpetrati ai danni dei bambini e alla scoperta dei loro diritti.

Con la partecipazione degli alunni e con la collaborazione delle insegnanti delle classi quinte dell’anno scolastico 2017/2018

Riduzione, adattamento teatrale di Tiziana Rinaldi

Regia di GIOVANNI FEDELI

A seguire, alle ore 17:30 circa, IN CONCORSO

COMPAGNIA TEATRO ESTRAGONE / San Vito al Tagliamento (Udine)

“Virginia va alla guerra” di Norina Benedetti

Lo spettacolo

Lo spettacolo si concentra sulle giornate che vanno della disfatta di Caporetto con il relativo sfollamento della popolazione fino alla conclusione della Guerra. Un anno di vicende vissute in prima persona da una ragazza dodicenne che parte da Udine, giunge a San Vito al Tagliamento (PN) e ritorna a Sclaunicco (UD) dove trascorre l’anno dell’occupazione. Attraverso il percorso geografico ed emozionale della protagonista si mettono in evidenza aspetti di cronaca civile del territorio, senza perdere di vista la connessione con quelli militari e storici. Lo spettacolo nasce da un attento studio di testi riferiti al periodo citato e dalle testimonianze dirette riguardanti la protagonista raccolte dalla drammaturga, per mettere in luce non tanto un elenco di fatti militari e politici quanto quelli umani universalmente riconoscibili, con l’obiettivo di accendere una riflessione su quel nefasto periodo.

Lo spettacolo, in definitiva, parla di gente comune, padri, mariti, figli e madri e sorelle che vissero al tempo della Grande Guerra e furono, loro malgrado, coinvolti da quell’evento che trasformò drasticamente il corso delle loro vite. Sia che fossero arruolati nell’esercito, sia che dovessero far fronte alla quotidianità senza gli uomini, come fu per le donne, furono legati dal comune denominatore della guerra che li unì con le stesse aspettative, paure, disagi e dolore. Ciò che si narra nello spettacolo non è tanto la storia della guerra, quanto le vicende di questi singoli uomini e donne presi nel vortice del meccanismo della grande Storia che deviò le loro vite.

Gli uomini e le donne di cui parla questo spettacolo non sono anonimi, ma collocabili nel territorio friulano e riconoscibili nei loro sentimenti, nelle gioie e disillusioni, negli avvicinamenti e allontanamenti dal momento della disfatta di Caporetto fino alla conclusione armistiziale della guerra quando tornarono a casa i reduci per ricongiungersi con le famiglie.

Una storia dirompente, ma in punta di piedi. Che coinvolge, diverte, esaspera, incuriosisce. Un’immersione in un teatro sano e puro, commovente e delicato, ma al tempo stesso impietoso ed impetuoso: come solo gli occhi della memoria sanno fare.

Lo spettacolo, magnifico e commovente, di alta levatura espressiva, è stato insignito di numerosi premi come “miglior spettacolo” e “migliore attrice protagonista” sia in concorsi teatrali regionali che nazionali. La messa in scena è per qualsiasi tipo di pubblico, e può risultare coinvolgente ed EDUCATIVA soprattutto per i più giovani.

Di e con NORINA BENEDETTI

Voci: Mariagrazia Mattiussi, Giuliana Zuliani

Regia di CAROLINA DE LA CALLE CASANOVA

Il prossimo appuntamento!

DOMENICA 25 Novembre 2018, dalle ore 16

Performance socio-educativa

Laboratorio teatrale A.S.D. L’Allegra Brigata, Associazione Æliante e Gruppo Scout Lucca / Lucca, Capannori

“A spasso con Mary” ispirato al romanzo per l’infanzia “Mary Poppins” di P. L. Travers

Spettacolo in Concorso

Compagnia Giardini dell’Arte / Firenze

“Il dubbio” di John Patrick Shanley

Note di servizio

Il biglietto d’ingresso per l’intero pomeriggio costa € 7,00 (€ 4,00 per bambini dai 7 ai 12 anni).

Per informazioni e prenotazioni, si può contattare Rita al numero 320/6320032 o alla casella di posta elettronica fitalucca@gmail.com.

I programmi delle rassegne organizzate dalla F.I.T.A. Lucca sono consultabili sul sito www.fita-lucca.it o sulla pagina Facebook Federazione Teatro Amatori Lucca.