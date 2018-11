Piana



Week-end Tau Calcio Altopascio: due vittorie e due sconfitte per gli amaranto

lunedì, 12 novembre 2018, 09:07

Un fine settimana in chiaroscuro per il Tau Calcio Altopascio, che vince porta a casa due vittorie, con gli Allievi B e i Giovanissimi Elite, e due sconfitte, con gli Allievi Elite e i Giovanissimi B.

Prima sconfitta di campionato per gli Allievi Elite amaranto che perdono di misura contro l’Atletico Lucca. Rinascita Doccia.

Il primo a passare in vantaggio è il Tau che segna con Amato servito in contropiede da Gaddini. Al 44’ ci riprovano gli amaranto con Lorenzo Magini di nuovo per Amato che calcia di prima, ma finisce alto sopra la traversa. Il Tau va sotto nel secondo tempo, quando al 50’ Marzi segna il goal del pareggio con un bel tiro in diagonale. Segna ancora l’Atletico al 75’ con Giuliani che forma il 2 a 1.

La sconfitta fa scivolare la formazione amaranto al secondo posto, a tre punti di distanza dalla Cattolica Virtus. Prossimo incontro fuori casa con lo Scandicci.

Tau Calcio – Atletico Lucca 1 - 2

TAU CALCIO: Donati, Magini G., Muccioli, Rinaldi, Fanani Federico, Egger, Sauro, Pratesi, Amato, Magini L., Gaddini, Abutoaei, Berruti, D Andrea Pisani, Gori, Margheri, Perlongo, Pini, Rombi, Tartarini.

ATLETICO LUCCA: Vernace, Tognetti, Salvatori, Gallo, Pulizia, Mathieu, Medori, Marzi, De Girolamo, Giuliani, Panciatici S., Tocchini, Panciatici D., Arabelli, Burgalassi, Bertolozzi, Rocchiccioli, Rosi, Marino, Mei.

RETI: Giuliani (AL), Marzi (AL), Amato (T)

Partita importantissima quella degli Allievi B che fanno poker nel derby con l’Atletico Lucca, vincendo 4 a 1.

La partita viene dominata dai ragazzi del Tau sia nel primo che nel secondo tempo. Passa in vantaggio il Tau con Pisani, raddoppia Silvano al 30’ del primo tempo e ancora Tavanti al 39’ che firma il 3 a 0. Nella ripresa sono di nuovo i ragazzi di mister Bozzi a fare la partita: è Menconi, da poco entrato, a segnare il 4 a 0. A tempo ormai scaduto ci pensa Fattorini dell’Atletico ad accorciare le distanze, regalando un goal alla formazione rossonera.

Il Tau Calcio domina ora la classifica, con un punto di vantaggio rispetto alla Cattolica Virtus. Prossimo sabato i ragazzi amaranto incontreranno il Gracciano.

Tau Calcio – Atletico Lucca 4 - 1

TAU CALCIO: Abutoaei, Lentini, Filieri, Tragni, Amorusi, Lartini, Selmi, Silvano, Tavanti, D'Andrea Pisani, Bellucci, Marconi, Iannello, Coppola, Bini, Bachini, Scannerini, Menconi.

ATLETICO LUCCA: Martinelli, Franco A., Tintori, Russo, Lombardi D., Lunardi L., Iannello, Bortone, Baroncini, Bertellotti, Fattorini, Sensi, Centoni, Lucchesi, Giusti, Haxiu, Franco L., Posarelli, Barbato.

RETI: Pisani (T), Silvano (T), Tavanti (T), Menconi (T), Fattorini (AL).

È di nuovo vittoria per i Giovanissimi Elite di mister Puccini che ne segnano 5 al Maliseti Tobbianese. Pochi minuti e gli amaranto passano in vantaggio con Vitrani che sblocca il risultato.

Al 20’ arriva il raddoppio con Tirinnanzi che, sfruttando un errore difensivo, s'invola verso l'area avversaria. Nella ripresa la musica non cambia. Tau all'attacco e Maliseti in ripiegamento difensivo. Il terzo gol porta la firma di Gigante. Espulso Quilici al quarto d'ora della ripresa per doppia ammonizione. Quarta marcatura a opera di Lari. La rete finale la sigla Cecilia deviando un traversone proveniente dalla destra. I ragazzi del Tau sono ora secondi in classifica a un punto dalla Cattolica Virtus e si preparano a incontrare la prossima domenica il Navacchio Zambra.

Maliseti Tobbianese – Tau Calcio Altopascio 0 - 5

MALISETI TOBBIANESE: Del Panta, Comanducci, Shpati, Maino, Landini, Coppini, Magelli, Sensi, Fedele, Fanella, Becucci, Rauseo, Barguig, Corsini, De Luca, Ferri Alberto, Jubaj, Morini.

TAU CALCIO: Di Biagio, Lleshi, Di Vita, Ceccarelli, Quilici, Cecilia, Fiorentini G., Bartolini, Rocco, Vitrani, Tirinnanzi, Ilie, Goretti, Fiorentini M., Oliva, Gigante, Carmignani, Lari, Matacera.

RETI: Vitrani, Tirinnanzi, Lari, Cecilia, Gigante

Prima sconfitta in campionato anche per i Giovanissimi B di mister Barsotti che non sono riusciti a imporsi sul Margine Coperta, perdendo per 2 a 0.

Durante tutto l'arco della partita è stata la squadra amaranto a condurre la gara senza però riuscire a concretizzare le belle occasioni costruite. La bravura del Margine Coperta è stata quella di non demoralizzarsi mai, ribattere colpo su colpo e lottare su ogni palla con grinta e determinazione. I goal bianconeri arrivano entrambi nella ripresa, il primo dopo un lancio lungo che mette l'attaccante locale solo davanti a Velani e il secondo dopo un tiro dalla lunga distanza respinto dalla traversa e ribattuto in rete.

Ora il Tau è secondo in classifica, a tre punti dal Margine, e il prossimo sabato incontrerà in casa la Folgore Segromigno.

Margine Coperta – Tau Calcio Altopascio 2 - 0

TAU CALCIO ALTOPASCIO: Velani, Casani Tommaso, Bargellini, Casani Jacopo, Vellutini, Garofalo, Maurelli, Pittalis, Lari, Vitolo, Taccini, Lippi, Mariotti, Cinelli, Ferrucci, Fasciana, Guidi, Zani.

RETI: Toma, Iaropoli.