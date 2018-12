Piana : altopascio



270 pacchi natalizi per le famiglie bisognose grazie a cinque Lions Club della zona e alla onlus "Amo dell'amore"

venerdì, 7 dicembre 2018, 14:22

Oggi venerdì 7 dicembre alla Conad di Altopascio sono stati consegnati 270 pacchi dono natalizi per le famiglie bisognose del territorio che va dalla Garfagnana a Pescia, passando per Lucca, Altopascio e tutti i territori limitrofi. Questo è stato possibile grazie ai cinque Lions Club della zona, Lucca Host, Lucca Le Mura, Garfagnana, Antiche Valli Lucchesi e Pescia unitamente alla ONLUS Amo dell’Amore e con la collaborazione della Conad di Altopascio che ha confezionato i pacchi con ben 22 diversi articoli di generi alimentari. Dall’olio al tonno, dal panettone allo zucchero, dal caffè alla pasta, dalle farine e fagioli alla passata di pomodoro e così via per ben 55 quintali di prodotti alimentari complessivi. I pacchi saranno subito distribuiti alle famiglie bisognose tramite le Associazioni di volontariato del territorio (Misericordie, Centri di ascolto, Parrocchie, Caritas ecc.).

In questi ultimi anni è purtroppo cresciuta la richiesta di aiuto da parte di famiglie bisognose. Da parte del Club si vuole quindi proseguire nell’impegno di un’azione condivisa, un gesto di generosità e dedizione, per aiutare chi non ha a sufficienza da mangiare. Ricordando le parole del fondatore del Lionismo nel mondo Melvin Jones, si ripropongono di aiutare la popolazione del territorio in cui operano: “Non si può andare lontano se non si pensa di fare qualcosa per gli altri.”