400 euro di multa a testa per gli autori di due nuovi casi di abbandono rifiuti

mercoledì, 19 dicembre 2018, 15:18

In arrivo sul territorio comunale interventi per aumentare la visibilità di alcuni attraversamenti pedonali, di cui uno ad alta visibilità, per migliorare la sicurezza stradale in particolare quella dei pedoni specialmente durante le ore notturne

mercoledì, 19 dicembre 2018, 13:53

Circa 100 studenti delle quarte e delle quinte del liceo scientifico Majorana di Capannori, dell’Itis Fermi di Lucca e dell’Istituto tecnico settore tecnologico Enzo Ferrari di Borgo a Mozzano hanno visto da vicino le attività che vengono svolte al Parco, sia nel laboratorio Rilab, gestito da Lucense e Lmpe,...

mercoledì, 19 dicembre 2018, 13:27

I lavori previsti, ma anche le misure alternative programmate, sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco di Montecarlo Vittorio Fantozzi ed il direttore della zona distretto Piana di Lucca dell’Azienda USL Toscana nord ovest Luigi Rossi

mercoledì, 19 dicembre 2018, 11:57

A Capannori un fine settimana all'insegna della musica e dell'intercultura con i concerti Sthetl e Canti del confine dei Mishkalé e degli Actias Luna in programma rispettivamente venerdì 21 dicembre alle ore 21 al teatro Artè e sabato 22 dicembre alle ore 21 nella sala parrocchiale della frazione capoluogo

mercoledì, 19 dicembre 2018, 10:02

È partito ieri sera il servizio di controllo serale da parte del nucleo provinciale di Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Lucca. Saranno due i militari in congedo che perlustreranno il paese in lungo e in largo a bordo dell’auto di servizio, riconoscibile per le scritte sulle fiancate e i...

martedì, 18 dicembre 2018, 16:27

La piscina comunale di Capannori si arricchisce di attività. Proprio in questi giorni hanno preso il via dei corsi dedicati alle persone non vedenti e ipovedenti a prezzi agevolati e con l’assistenza di un istruttore qualificato.