57 mila 500 euro per disoccupati, pensionati e giovani coppie: torna il fondo anticrisi di Altopascio

giovedì, 20 dicembre 2018, 13:09

57.500 euro per disoccupati, pensionati over65 e giovani coppie altopascesi. Torna anche quest'anno il fondo anticrisi di Altopascio, foraggiato per 7.500 euro anche con i contributi derivanti dall'accoglienza migranti richiedenti asilo, che il Governo ha riconosciuto all'amministrazione comunale.

Una misura voluta fortemente dall'amministrazione D'Ambrosio che, unita al progetto del baratto sociale, cerca di fornire una risposta a chi si trova in difficoltà economica e rischia di subire un'ermaginazione sociale. Per fare domanda c'è tempo fino al 21 gennaio, il modulo è scaricabile dal sito del Comune (www.comune.altopascio.lu.it/pa/fondo-anticrisi-2018-presentazione-delle-domande-scadenza-21-01-2019), oppure si può ritirare all'Urp di piazza Vittorio Emanuele.

«Il fondo anticrisi funziona ancora di più e ancora meglio da quando abbiamo istituito il baratto sociale, perché alla base non deve esserci solo il supporto immediato, ma soprattutto il varare politiche e iniziative in grado di offrire alle persone in difficoltà una nuova possibilità di inserimento sociale e lavorativo – spiegano il sindaco Sara D'Ambrosio e l'assessore al sociale, Ilaria Sorini – Con questo fondo vogliamo intervenire a sostegno di chi sta peggio o di chi vive una condizione di precarietà, tale per cui diventa difficile sostenere un affitto o comprare anche i beni di prima necessità. Una condizione di dolore, fragilità e sofferenza che si accentua nel periodo delle festività natalizie: noi ci rivolgiamo proprio a queste persone e diciamo loro che l'amministrazione comunale c'è. Continueremo a investire risorse in questo settore, ad accompagnare coloro che hanno più bisogno per creare una comunità davvero solidale. Anche per qusto motivo abbiamo partecipato a un bando regionale che ci permetterà di aumentare le risorse da destinare al baratto sociale e quindi di allargare la platea delle persone che possiamo sostenere e reinserire nel mondo del lavoro e nella società».

Il fondo anti-crisi. Il contributo erogato attraverso il fondo anticrisi sarà in denaro e potrà arrivare anche fino a un massimo di 1000 euro per chi, disoccupato, aderirà al baratto sociale. Tre le soglie Isee previste: fino a 7.700 euro per i disoccupati; cifra che arriva a 8.600 per i pensionati over 65 e fino a 12.000 euro per le giovani coppie.

Il fondo è legato a doppio filo al baratto sociale: una sorta di impegno civico che le persone senza lavoro che otterranno i contributi comunali potranno sostenere nei confronti dell'amministrazione, restituendo alla collettività, sotto forma di interventi socialmente utili, come manutenzione, decoro, pulizia aree pubbliche, assistenza e volontariato, ciò che hanno ricevuto in denaro.