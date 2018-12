Piana



A breve il campo sportivo di Segromigno in Monte sara' acquisito al patrimonio del comune

venerdì, 28 dicembre 2018, 14:48

Presto il campo sportivo di Segromigno in Monte sarà acquisito al patrimionio del Comune. Nei prossimi giorni infatti l'amministrazione Menesini, dopo un primo atto di indirizzo, provvederà a formalizzare all'attuale proprietà dell'impianto sportivo, la società sportiva Asd Segromigno Monte, l'approvazione dello studio di fattibilità per l'acquisizione e l'adeguamento dell'impianto, approvato ieri (giovedì) dalla giunta.

L'impianto sportivo intitolato al vecchio presidente della società Giulio Vellutini costituisce un importante luogo di aggregazione e di svolgimento di attività sportiva amatoriale fra cui quella della squadra del gruppo donatori di sangue della frazione.

Per questo l'amministrazione comunale ha voluto sventare il rischio di abbandono e di chiusura di questo campo sportivo, poiché gli attuali proprietari non riescono più a far fronte alla sua gestione finanziaria. Un'operazione che accoglie anche una petizione presentata dai residenti della frazione all'ente di Piazza Aldo Moro con la quale si chiedeva che il campo sportivo venisse mantenuto in vita diventando di proprietà comunale.

La decisione dell’amministrazione comunale è stata presa anche dopo aver riscontrato che la società proprietaria del campo sportivo ha manifestato la propria disponibilità a effettuare la donazione a favore del Comune che riqalificherà l'impianto. L’Ente di piazza Aldo Moro dispone già dell’adiacente campo per allenamenti che si trova accanto all’impianto di Segromigno in Monte e questo potrà quindi facilitare lo sviluppo della struttura.

“Questo campo sportivo è un bene a cui gli abitanti di Segromigno in Monte tengono molto, perché rappresenta un prezioso centro di aggregazione richiamando molti giovani e adulti della frazione e delle zone limitrofe, oltre ad essere un luogo di attività ricreative e sportive realizzate da parte di associazioni - commenta l’assessore alle politiche per la comunità, Francesco Cecchetti-. Per questo ben volentieri abbiamo accolto l'appello dei residenti, affinchè questa struttura fosse acquisita dal Comune e continuasse la sua attività. Per rendere il campo più funzionale e più sicuro realizzeremo una serie di opere di riqualificazione”.

I lavori in programma saranno eseguiti per step e a partire dai primi mesi del 2019 interesseranno in un primo momento gli spogliatoi con il rifacimento dell'impianto idraulico, dell'impianto elettrico, la realizzazione di un nuovo impianto di riscaldamento, la sostituzione delle finestre, il rifacimento dei pavimenti e dei rivestimenti dei servizi igienici, la sostituzione dei sanitari e l'imbiancatura di tutti i locali. Altri interventi interesseranno successivamente l'area gioco con il ripristino della recinzione tramite la sostituzione dei pali e delle parti di rete maggiormente degradati. Per quanto riguarda l'area esterna si provvederà poi a smantellare il serbatoio GPL e a realizzare una tubazione interrata di approvvigionamento di gas metano e a realizzare un adeguato impianto di smaltimento liquami. Prevista inoltre la demolizione di alcuni manufatti in cattive condizioni di manutenzione. A questi lavori seguiranno interventi sulla viabilità di accesso con la realizzazione di una struttura di attraversamento del Rio Sanetta che possa collegare Via delle Fontanelle e della Sanetta all'area di sosta a servizio del campo sportivo.