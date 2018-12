Piana



A gennaio i lavori per rendere più sicuro l’incrocio in località “Osteria” a Lammari

martedì, 18 dicembre 2018, 15:45

Partiranno a gennaio i lavori per rendere più sicuro l’incrocio all’Osteria di Lammari. Sono previsti un attraversamento pedonale a chiamata, un sistema per rilevare le infrazioni al codice della strada e un secondo braccio semaforico in via delle Ville.

“Un intervento particolarmente atteso dai cittadini, che interessa uno degli snodi viari principali della frazione di Lammari – commenta Guido Angelini, capogruppo del Pd in consiglio comunale -. L’amministrazione comunale effettuerà una serie di opere che miglioreranno complessivamente la sicurezza stradale dell’incrocio mettendo al primo posto gli utenti più deboli come i pedoni che si recano nelle vicine attività e i ciclisti che utilizzano la pista ciclabile di via Lombarda. Sarà anche potenziata la visibilità del semaforo per chi proviene da Lucca, visto che lì era presente un solo braccio basso e i mezzi più alti, come i camion, avevano problemi a vederlo. Presso l’incrocio, purtroppo, si verificano anche incidenti che coinvolgono automobilisti poco civili che lo attraversano con il rosso; per scongiurali è stato deciso di installare un sistema che rileverà le infrazioni al codice della strada, che sicuramente servirà da deterrente. Il miglioramento dell’incrocio all’Osteria conferma l’attenzione da parte dell’amministrazione comunale al paese di Lammari”.

L’incrocio fra via delle Ville e via Lombarda in località “Osteria” a Lammari sarà quindi presto più sicuro per residenti, pedoni, ciclisti e automobilisti.

Presso l’impianto semaforico sarà installato un dispositivo per il rilevamento delle infrazioni al codice della strada come deterrente per il passaggio con il rosso dei veicoli. Oltre a questo servirà a dissuadere il passaggio dei mezzi pesanti che nelle ore notturne attraversano l’incrocio da nord verso sud contravvenendo al divieto di accesso.Inoltre in via delle Ville sarà installato un secondo braccio semaforico, più alto, per rendere più fruibile da chi proviene da Lucca i segnali luminosi di “verde”, “giallo” e “rosso”.

Il semaforo sarà anche potenziato con una chiamata pedonale, e sarà realizzato un attraversamento pedonale fra il bar trattoria e gli studi medici. Infine sarà modificato il passaggio pedonale rialzato in via Lombarda, tra il semaforo e il cimitero, che adesso crea inquinamento acustico, con disagi alle vicine abitazioni, a causa dei continui sbalzi dovuti ai mezzi che lo attraversano.

Per quanto riguarda l’ampliamento del tratto più stretto di via delle Suore, essendo arrivato il finanziamento richiesto, a breve saranno affidati i lavori per il ripristino del doppio senso di circolazione.