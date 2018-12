A Marlia arrivano Babbo Natale e i mercatini natalizi

Altri articoli in Piana

venerdì, 21 dicembre 2018, 10:59

Aspettare il Natale sotto la neve e con tante attrazioni in centro: nella cittadina del Tau si può grazie a "Altopascio è Natale", il programma natalizio promosso dall'amministrazione comunale per addobbare a festa il paese fino al 6 gennaio

venerdì, 21 dicembre 2018, 10:57

Con queste parole Simona Alfani, candidata a sindaco alle prossime amministrative con una Lista Civica, ha salutato i cittadini montecarlesi in un incontro pubblico che si è svolto ieri sera alla Piccola Enoteca a Montecarlo

giovedì, 20 dicembre 2018, 20:00

Un utente di Altopascio si è rivolto alla Federconsumatori di Lucca per chiedere la verifica di due fatture dell'energia elettrica relative alla propria abitazione di residenza

giovedì, 20 dicembre 2018, 16:05

L’auditorium di Porcari torna ad essere luogo di cultura, e lo fa con un programma ricchissimo che va da gennaio ad aprile 2019; per questo la Fondazione Cavanis ha deciso di pubblicizzare gli eventi con due pubblicazioni diverse: la prima per il programma valido per i mesi di gennaio e...

giovedì, 20 dicembre 2018, 14:20

La piscina comunale di Capannori sempre più accessibile ed utilizzabile anche da parte delle persone con disabilità. L'impianto sportivo che già dispone di un'attrezzatura per calare in acqua le persone non deambulanti, ovvero un ascensore con sedile idraulico, è stato infatti dotato di un verticalizzatore, un apparecchio elettrico che consente...

giovedì, 20 dicembre 2018, 13:09

57 mila 500 euro per disoccupati, pensionati over65 e giovani coppie altopascesi. Torna anche quest'anno il fondo anticrisi di Altopascio, foraggiato per 7 mila 500 euro anche con i contributi derivanti dall'accoglienza migranti richiedenti asilo, che il Governo ha riconosciuto all'amministrazione comunale