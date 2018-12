Piana



A Ruota la XXIX^ edizione del Presepe Vivente

sabato, 22 dicembre 2018, 12:34

Si svolgerà mercoledì 26 dicembre a partire dalle ore 13.30 con l'apertura delle botteghe il tradizionale 'Presepe Vivente di Ruota' giunto alla XXIX edizione. Il programma della celebre rappresentazione della Natività prevede alle ore 15.30 il 'Concerto di Natale' della soprano Paola Massoni & Coro Kalliope Enjoy, alle ore 17.00 Maria e Giuseppe in cerca di alloggio e alle ore 18.00 la scena della Natività. Con inizio alle 13.30, inoltre. 'Officina Natura' organizza un'escursione con guida dalla chiesa di Colle di Compito a Ruota.



La strada di accesso a Ruota sarà chiusa al traffico dalle ore 13 alle ore 22. Per raggiungere il paese sarà possibile usufruire di un servizio navetta che partirà dalla Chiesa di Colle di Compito e dal Frantoio di Pieve di Compito. Costo del biglietto 5 euro, (bambini 2 euro) comprensivo di ingresso al presepe.



Nella frazione di Ruota fino al prossimo 20 gennaio ogni domenica è inoltre in corso la seconda edizione dell'iniziativa 'La via dei Presepi' che vede l'esposizione di 40 presepi artistici nei vicoli del paese e molti eventi collaterali.



Di seguito il programma: domenica 23 dicembre ore 15.00 presepe vivente dei bambini; ore 16.30 Concerto musicale con Tatiana e Simone; domenica 30 dicembre in piazza del Rio ore 17.30 musiche popolari con Giulio D'Agnello; sabato 5 gennaio 20.30 Canto della Befana e consegna doni ai bambini per le vie del paese; domenica 6 gennaio piazza del Rio ore 14. 00 'Regala un biscotto' in collaborazione con il Circolo Don Aldo Mei; ore 16 'Baldo degli Ubaldi', gruppo di musica popolare italiana con Giacomo Betti (chitarra e voce), Matteo Muzzarelli (cajon e voce), Nicola Tuccori (chitarra), Giacomo Cipriani (fisarmonica), Raffaele Betti (clarinetto) organizzazione LBSound di Luca Betti; ore 17.30 mondinata al Bar Silvia; domenica 13 gennaio ore 9-13 Escursione guidata intorno a Ruota; ore 17 Spettacolo per bambini in chiesa con Simona Generali; domenica 20 gennaio alla chiesa ore 16.30 Concerto di organo con Enrico Barsanti e Luca Betti alla tromba, ore 17.30 Premio 'Giorgio Barsocchi' 'Protagonisti del presepe'.

A ogni visitatore che la richiederà sarà consegnata la "Credenziale del presepista' che potrà essere ritirata al Bar Silvia. L'ingresso a "La via dei presepi" di Ruota è gratuito.

Per informazioni: www.paesediruota.it, Facebook: Associazione Presepe Vivente Ruota 1990, telefono 3281486421.