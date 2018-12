Ad Artè va in scena "Mediterraneo Express"

Altri articoli in Piana

mercoledì, 5 dicembre 2018, 11:52

Tutto pronto per l'inaugurazione della nuova sede della Misericordia Santa Gemma Galgani. Sabato 8 dicembre dalle ore 14 alle 17 è infatti in programma una festa per l'apertura del nuovo stabile in via Stradone di Camigliano 49

mercoledì, 5 dicembre 2018, 10:25

Il consigliere comunale Daniele Lazzareschi di Forza Italia attacca l'amministrazione di Capannori sull'ordinanza di circolazione contro l'inquinamento e sul caos di questa mattina in viale Europa

mercoledì, 5 dicembre 2018, 09:37

A proposito della gestione dell'area protetta le associazioni WWF Alta Toscana, Amici della Terra Versilia e Legambiente Valdera nei giorni scorsi hanno inviato alla regione e al Consorzio di Bonifica Basso Valdarno una dettagliata segnalazione, corredata da una ricca documentazione fotografica, in cui rappresentano la grave situazione di degrado in...

martedì, 4 dicembre 2018, 15:49

Dopo oltre 20 anni le carcasse di due ciclomotori Piaggio abbandonati nell'area naturalistica del Lago di Sibolla non ci sono più. Così come, dopo tanto tempo e innumerevoli segnalazioni, non c'è più neanche la macchina incidentata e rimasta parcheggiata a Badia Pozzeveri, sulla via di accesso del comitato paesano della...

martedì, 4 dicembre 2018, 14:08

Inizia domani, mercoledì 5 dicembre, “Tempi di reazione - l’intuizione fra musica, parola e danza ”, l'attesa rassegna internazionale che trasformerà SPAM! in un think tank nazionale sul tema dell'improvvisazione interdisciplinare. Sono molte infatti le iniziative che si susseguiranno nei cinque intensi giorni di programmazione

martedì, 4 dicembre 2018, 13:11

Sarà dedicato alle politiche a contrasto della povertà il convegno "La famiglia al centro. Alleanze e buone prassi" che si svolgerà giovedì 6 dicembre al teatro Arté di Capannori a partire dalle 9