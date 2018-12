Piana : capannori



“Al cinema per le feste” con la programmazione natalizia di Artè

venerdì, 14 dicembre 2018, 15:02

di giulia del chiaro

“Santiago, Italia”, “Capri revolution”, “Ben is back” e “The old man & the gun”. Durante il periodo natalizio saranno questi quattro i film in programma, al cinema Artè di Capannori, tra il 15 dicembre e il 7 gennaio.

Il primo, in programma a partire da questo sabato e per tre serate consecutive (15-16-17 dicembre), sarà “Santiago, Italia” un film, della durata di ottanta minuti, diretto da Nanni Moretti che racconta, attraverso le parole dei protagonisti ed i materiali dell’epoca, i mesi successivi al colpo di stato dell’11 settembre 1973, che pose fine al governo democratico di Salvador Allende in Cile, concentrandosi sul ruolo svolto dall’ambasciata italiana a Santiago che diede rifugio a centinaia di oppositori del regime di Pinochet. L’orario sarà il seguente: sabato 15 alle ore 20.15 e 22, domenica 16 alle ore 17.30, 19 e 21 e lunedì 17 alle 21. La visione di sabato 15 sarà preceduta dalla proiezione dal film “Intervista a Salvador Allende: la forza e la ragione” (1971) di Roberto Rossellini. Per la serata sarà inoltre presente Paolo Boncristiano, testimone diretto di quegli anni e amico di Bernardo Leighton, politico cileno e oppositore del regime.

Tra il 22 ed il 26 dicembre sarà proiettato il film “Capri revolution”, della durata di centoventidue minuti,di Mario Martone, ambientato nel 1914 in un’Italia prossima ad entrare in guerra. In questo contesto una comune di giovani nordeuropei ha trovato sull’isola di Capri il luogo ideale per la propria ricerca nella vita e nell’arte. La storia si concentrerà sull’incontro tra la giovane Lucia ed il giovane medico del paese con in sottofondo il racconto di un’isola unica al mondo. L’orario sarà il seguente: sabato 22 alle 19.45 e alle 22, domenica 23 alle 17.30 e alle 20, martedì 25 alle 17.30, 19.45 e 22, mercoledì 26 dicembre alle 17.30 e alle 19.45.

“Ben is Back”, diretto da Peter Hedeges, con Julia Roberts, Lucas Hedges e Kathryn Newton, è in programma dal 27 dicembre al 2 gennaio. Il film, della durata di centotre minuti, racconta del giovane Ben che sta cercando di disintossicarsi in una comunità. Per le feste natalizie Ben decide di tornare a casa dalla famiglia e la madre, Holly, lo accoglie a braccia aperte accorgendosi subito che qualcosa non va. Durante le 24 ore successive Holly farà tutto ciò che è in suo potere per salvare il figlio ed evitare il collasso della propria famiglia. L’orario sarà il seguente: giovedì 27 alle 21, sabato 29 alle 18, alle 20 e alle 22, domenica 30 alle 18 e alle 22, martedì 1 gennaio alle 17.30, 19.30 e 21.30 e mercoledì 2 alle 21.

L’ultimo film della programmazione natalizia di Artè sarà “The old man & the gun”,diretto daDavid Lowery, che è previsto nelle serate tra il 3 ed il 7 gennaio. Il film, ispirato ad una storia vera, racconta di Forrest Tuckerun un uomo che ha trascorso la propria vita tra rapine in banca ed evasioni dal carcere. Da una temeraria fuga dalla prigione di San Quentin all’età di 70 anni, fino ad una scatenata serie di rapine senza precedenti, Forrest Tucker disorientò le autorità e conquistò l’opinione pubblica americana. Coinvolti nella sua fuga l’investigatore John Hunt che gli dà implacabilmente la caccia, ma che ne è al tempo stesso affascinato e una donna, Jewel, che lo ama nonostante la sua professione. Il film, della durata di novantatré minuti, seguirà i seguenti orari: giovedì 3 alle 21, venerdì 4 alle 20 ed alle 22, sabato 5 alle 18, alle 20 ed alle 22, domenica 6 alle 18 ed alle 20 e lunedì 7 alle 21.