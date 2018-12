Piana



Al via Natale a Porcari

sabato, 1 dicembre 2018, 15:29

Porcari Attiva rispetta la tabella di marcia che si era prefissata di onorare ad inizio 2018 e lo fa rispettando l'alta qualità delle iniziative che da sempre contraddistinguono questa associazione.

Anche quest'anno i commercianti del CCN chiudono in bellezza con "Natale a Porcari", ormai giunto alla sua seconda edizione. Le luci, l'allegria e le musiche del Natale arriveranno in paese domenica 2 dicembre, inaugurando così ufficialmente la stagione di Babbo Natale. Le strade si animeranno per grandi e piccini.

Sin dalla mattina Porcari vestirà colori diversi in occasione della seconda Cerimonia della Pace, a cura dell'associazione giapponese World Peace Prayer Society, promotrice di un mantra positivo e propositivo in tutto il mondo. Tale evento sarà solo il culmine di un progetto che vede coinvolta la Scuola Primaria Orsi-La Pira, i cui alunni saranno presenti alla cerimonia che si terrà in piazza Orsi alle ore 12, proprio laddove un anno fa è stata posta la Stele della Pace.

Numerosi intrattenimenti saranno presenti, a partire dai food truci che andranno ad arricchire la proposta culinaria proposta già dai locali porcaresi. Inoltre, gli adulti potranno dedicarsi allo shopping presso gli esercizi commerciali del centro, aperti tutto il giorno per l'occasione, ma non mancherà nemmeno l'occasione di godere dei manufatti del mercatino artigianale dislocato nelle varie strade di Porcari.

E per gli irriducibili appassionati del mercato, saranno presenti i banchetti degli ambulanti aderenti al consorzio "I Fortissimi". I bambini, invece, potranno stupirsi di fronte agli spettacoli itineranti degli Angeli di Natale, della Stramparata di Natale, dei Jingle Bell Christmas e tanti altri ancora. Il vero clou si avrà in piazza Orsi alle 17, momento in cui si terrà la super attesa performance delle Fontane Danzanti, magico connubio di luci, acqua e musica.

Il presidente di Porcari Attiva Michele Adorni precisa: "Ribadisco il mio ringraziamento più caloroso a tutti i miei colleghi che lavorano quotidianamente per far sì che giornate come questa possano essere realizzate, anche se i limiti della burocrazia e le molteplici difficoltà organizzative sono sempre dietro l'angolo. Ringrazio inoltre Sofidel, che anche questa volta ha rinnovato la sua fiducia nei nostri confronti sostenendo "Natale a Porcari".

Poco importa se la giornata sarà segnata da un'aria gelida o sarà necessario portarsi dietro un ombrello, Porcari vi aspetta in tutta la sua scintillante e natalizia bellezza.