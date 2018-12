Altopascio rende onore alla memoria dei dieci bersaglieri caduti nella prima guerra mondiale

Altri articoli in Piana

domenica, 30 dicembre 2018, 17:34

Opposizioni di nuovo all'attacco nei confronti della maggioranza che ancora una volta, attraverso una inusuale procedura di emergenza, approva una pratica in consiglio comunale in barba al rispetto delle normali procedure

sabato, 29 dicembre 2018, 17:26

Senza variazioni a livello tariffario, rimaste invariate con il rinnovo di tutte le agevolazioni previste per le fasce più deboli, il bilancio consentirà dal primo gennaio la piena operatività di tutti gli uffici comunali

sabato, 29 dicembre 2018, 17:21

I gruppi consiliari di minoranza denunciano "la colpevole inerzia del sindaco Sara D'Ambrosio per non aver fatto nulla di fronte alla penalizzazione dei cittadini altopascesi per quanto riguarda i servizi socio-sanitari territoriali. Situazione che, a causa della chiusura per lavori del distretto ASL del Turchetto, andrà inevitabilmente aggravandosi con l'inizio...

sabato, 29 dicembre 2018, 17:16

Fino al cinquanta per cento di sconto sulle rette del nido per tutto l'anno. È quanto succederà ad Altopascio nel 2019 grazie al contributo messo a disposizione dal Ministero dell'Istruzione a partire dal 2017

sabato, 29 dicembre 2018, 14:13

Movimento 5Stelle Capannori: "Parliamo dell'isola ecologica di Salanetti 1 in uso ad Ascit, che si trova in area ad uso agricola, già dall'anno 2000, e per la quale i tecnici comunali ne hanno autorizzato la cementificazione e la posa in opera di prefabbricati, dichiarando che l'area è a destinazione artigianale,...

sabato, 29 dicembre 2018, 12:01

Ridurre al minimo l'uso di fuochi pirotecnici perché il Capodanno deve essere una festa per tutti. È l'appello del sindaco di Porcari Leonardo Fornaciari ai propri concittadini in vista della notte tradizionalmente più lunga dell'anno