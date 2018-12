Piana



Altri 30 mila euro di lavori alla scuola E. Pea di Porcari

giovedì, 27 dicembre 2018, 12:09

Non si ferma l’opera di messa in sicurezza del patrimonio scolastico comunale. Dopo il complesso intervento di adeguamento sismico, con un investimento di circa 1 milione di euro, il comune di Porcari interviene ancora sulla scuola Enrico Pea oggetto di un intervento strutturale di circa 30 mila euro per porre rimedio ad un annoso problema che riguardava tutti i muri perimetrali.

“Con l’andare degli anni - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Franco Fanucchi - le acque piovane provenienti dal tetto che normalmente venivano canalizzate attraverso i pluviali e convogliate nelle tubazioni non erano più in grado di svolgere il loro compito. L'acqua di scolo, in questo modo, si disperdeva nel terreno e stagnava in prossimità dei muri provocando una grande umidità diffusa un po' su tutto l’edificio, ma soprattutto nella stanza degli insegnanti”.

L'intervento appena partito riguarda l'escavazione lungo tutto il perimetro della scuola di una fossa nella quale porre in opera una nuova tubazione che raccoglierà le acque piovane munita di pozzetti di ispezione, nonché di una vasca di raccolta. “In questo modo - precisa Fanucchi - avremo dei locali più salubri, soprattutto la sala insegnanti dove sarà rifatta e poi tinteggiata una porzione di intonaco. La scuola - conclude l'assessore - è sempre stata una delle nostre priorità e anche questo intervento, sia pure di minore entità rispetto alla messa in sicurezza sismica, migliora la qualità della vita sia agli alunni che agli insegnanti”.