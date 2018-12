Piana



Approvato il bilancio di previsione 2018. Il sindaco: "Avanti con gli investimenti per completare il mandato"

sabato, 29 dicembre 2018, 17:26

Il bilancio previsionale per l'anno 2019 è stato approvato dal consiglio comunale nella seduta del 28 dicembre. Senza variazioni a livello tariffario, rimaste invariate con il rinnovo di tutte le agevolazioni previste per le fasce più deboli, il bilancio consentirà dal primo gennaio la piena operatività di tutti gli uffici comunali chiamati a completare le opere previste dal mandato dell'amministrazione guidata dal sindaco Vittorio Fantozzi.

Tra i dati di maggiore rilievo, nelle spese correnti bilancio è stato accantonato un importo di € 12.189,51 a fondo di riserva per eventuali spese non prevedibili e € 83.740,63 (molto più elevato rispetto al 2018 per la maggiore previsione di entrata degli accertamenti imu) per fondo crediti di dubbia esigibilità calcolato in base alla percentuale di legge del 75% del non riscosso per le entrate relative a illuminazione votiva, accertamenti imu, tosap, sanzioni al codice della strada e legge e regolamenti.

Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione il comma 460 della L. 232 del 11.12.2016 ha previsto che a decorrere dal 01.01.2018 i proventi derivanti da oneri di urbanizzazione possono essere destinati esclusivamente al finanziamento delle spese per realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Gli oneri sono stati quindi utilizzati per € 70.000,00 per manutenzione ordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per € 53.865,00 alla realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria.

Risolto, tra gli altri, a favore dell'interpretazione offerta già in luglio dall'amministrazione il caso relativo all'importo di alcune bollette di luce e gas emerso lo scorso fine luglio che aveva fatto gridare l'opposizione allo scandalo ed al debito fuori bilancio. Infatti, a seguito di più approfonditi riscontri circa la natura del suddetto debito svolti dal responsabile del servizio tecnico è emerso che tale debito ha natura di "conguaglio" per cui il relativo importo può essere configurato come passività pregressa e non ha natura di debito fuori bilancio.

"L'approvazione del bilancio previsionale - dichiarano il sindaco ed il delegato al bilancio Andrea Tocchini - resa possibile dal brillante lavoro degli uffici comunali renderà possibile la piena operatività della macchina comunale consentendo, anche aldilà della pausa elettorale, il completamento delle opere e degli importanti investimenti avviati sul territorio".

