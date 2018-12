Piana



"Ascit, bomba ecologica a Salanetti 1? Il Comune ha concesso l'uso di un'area agricola per lo stoccaggio di rifiuti speciali"

sabato, 29 dicembre 2018, 14:13

Il gruppo consiliare M5S di Capannori attacca l'amministrazione comunale Menesini per l'isola ecologica di Salanetti 1 in uso ad Ascit:

Il gruppo consiliare M5S di Capannori, prende atto delle “buone pratiche” dell'amministrazione comunale di Capannori, che favorirebbe alcuni a discapito dei comuni cittadini.

Parliamo dell'isola ecologica di Salanetti 1 in uso ad Ascit, che si trova in area ad uso agricola, già dall'anno 2000, e per la quale i tecnici comunali ne hanno autorizzato la cementificazione e la posa in opera di prefabbricati, dichiarando che l'area è a destinazione artigianale, in luogo della destinazione agricola.

Infatti con Autorizzazione Edilizia 278/2001 sono stati autorizzati i lavori sopra descritti e successivamente sulla base della stessa autorizzazione è stata tratta in errore la Provincia di Lucca, che ha autorizzato l'esercizio dello stoccaggio anche di rifiuti pericolosi.

Bene, sappiano i comuni cittadini e le imprese, che diligentemente attuano la raccolta “porta a porta”, pur non vedendone il ritorno in termini economici (vedasi I.V.A. e svuotamento bidoni), che ad Ascit sembra tutto “concesso”, ovvero l'esercizio di una piattaforma per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi in zona agricola da sempre.

Ci domandiamo come si debbano sentire gli artigiani ed i piccoli imprenditori che si arrovellano il cervello per trovare immobili e capannoni conformi urbanisticamente alle proprie esigenze e quanto questo incida dal punto di vista economico sulle attività, mentre ad altri basta cementificare terreni agricoli, metterci sopra dei prefabbricati movimentare rifiuti pericolosi, in zona a pericolosità idraulica elevata ed accanto al Rio Castruccio, come visibile in foto

Ci domandiamo a questo punto che la “patata” bollente è stata da noi evidenziata, come si comporterà l'amministrazione Comunale, considerato che nel Consiglio Comunale del 28 dicembre 2018, a domanda specifica il Segretario Comunale ha affermato che: “stando così le cose bisogna che il comune attivi una verifica sulla legittimità dell'iter autorizzativo”.

Noi l'esito della verifica già lo sappiamo, abbiamo le carte precedentemente acquisite.

La stazione ecologica di Salanetti 1 non poteva essere autorizzata nè può continuare a svolgere l'attività, ma deve essere smantellata e bonificata trattandosi di area agricola.

Salutiamo cordialmente il sindaco Menesini, ci vedremo alle elezioni comunali del 2019.