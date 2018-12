Piana



Babbo Natale agli alloggi popolari a Porcari, Baiocchi: "Eguali strumenti a tutti grazie alla mediazione sociale"

mercoledì, 26 dicembre 2018, 10:45

La Fondazione Casa Lucca non si è dimenticata di Porcari e con il contributo dei mediatori e dell'assessorato alle Politiche Sociali ha voluto festeggiare il Natale insieme ai residenti di un alloggio popolare situato in centro. Oltre all'addobbo degli alberi per ogni androne, un buffet e l'immancabile arrivo di Babbo Natale per la gioia dei più piccoli, gli abitanti hanno partecipato con gioia a questa iniziativa, vera novità per la zona. Con loro anche le assistenti sociali e l'assessore al sociale Lisa Baiocchi.



"Spesso - dice l'assessore - si assiste a una diversificazione delle zone classificandole come di serie A e di serie B. Ritengo che tale principio porti solo ad accrescere il divario che esiste a seconda delle situazioni di indigenza che vengono vissute. Sono convinta che il compito di un'amministrazione sia proprio quello di garantire eguali strumenti a tutti i propri cittadini e la mediazione sociale attivata in una zona delicata va in questa direzione".