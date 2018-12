Piana



Capannori, approvata variante parziale al regolamento urbanistico

sabato, 29 dicembre 2018, 11:33

Migliorare il territorio comunale sotto molteplici aspetti rendendolo più funzionale e sicuro per quanto riguarda le infrastrutture e più competitivo incentivando lo sviluppo del sistema economico e valorizzando il sistema turistico e ricettivo. Questo il principale e importante obiettivo della variante parziale al regolamento urbanistico approvata ieri (venerdì) dal consiglio comunale (voto contrario della minoranza).

"Con l'approvazione di questa variante abbiamo creato le condizioni per far fare un ulteriore salto di qualità al nostro territorio sotto vari aspetti – afferma la vice sindaca con delega all'urbanistica, Silvia Amadei -. Per quanto riguarda le infrastrutture sono infatti previste nuove aree di sosta, alcune rotatorie e un miglioramento di alcune viabilità. Si punta inoltre ad incentivare lo sviluppo del sistema produttivo, con una maggiore attenzione alle esigenze di consolidamento e ampliamento delle attività produttive esistenti e agevolando la creazione di micro e piccole imprese. Si va inoltre a valorizzare il sistema turistico e ricettivo, sia mediante il recupero del patrimonio edilizio esistente, sia attraverso nuove forme di ricezione turistica in spazi aperti, come ad esempio aree di sosta per camper attualmente non presenti sul nostro territorio. I cambiamenti previsti, che da una parte tengono conto delle esigenze della comunità e dall'altra contengono gli elementi che contraddistinguono l'operato della nostra amministrazione, andranno a favore di tutta la cittadinanza".

I punti principali della variante parziale al regolamento urbanistico:

Aree a standard urbanistico in prossimità di centralità o frazioni che ne sono meno provviste attraverso l'individuazione di nuove aree o l'ampliamento e modifica di quelle già previste:

Modifica delle aree a parcheggio già previste in via della Chiesa - S. Gennaro: questo ampliamento consentirà di eliminare le previsioni di parcheggio lungo la via di Celli e sul lato ovest di via della Chiesa, inserite all'interno dell'area classificata come centro storico, per accorparle in un'unica area; ampliamento della previsione di parcheggio in via S. Donnino a Marlia angolo via Paolinelli; previsione di nuovo parcheggio pubblico in via del Colle a S. Gennaro al confine con il Comune di Pescia per dotare l'area di maggiori infrastrutture per i visitatori del Parco di Pinocchio oggi esistente; previsione di nuovo parcheggio pubblico in via dei Centoni a S. Ginese; previsione di nuovo parcheggio pubblico in via Romana a Capannori per recuperare i posti auto utilizzati lungo la viabilità, eliminati a seguito della realizzazione del primo lotto della pista ciclabile "Francigena Greenway"; previsione di nuovo parcheggio pubblico in via di Vergaia a Matraia ; previsione di nuovo parcheggio pubblico in via S. Donnino a Marlia; modifiche urbanistiche per il progetto di riqualificazione del campo sportivo di Vorno consistente nell'ampliamento della zona spogliatoi e zona a servizi relativi all'attività sportiva.

Infrastrutture: miglioramento della circolazione stradale e maggior sicurezza, miglioramento dei servizi tramite la realizzazione di nuove previsioni di infrastrutture pubbliche, o interventi di miglioramento sulle infrastrutture esistenti

Nuova rotatoria in sostituzione dell'incrocio tra Viale Europa, via S. Donnino e via Villa Fontana;nuova rotatoria in sostituzione dell' incrocio tra Viale Europa e via del Fanuccio; ampliamento della sede stradale di via di S. Gennaro; realizzazione di raccordo tra via di Paganico e sottopasso di via dell'Arpino , ampliamento della curva di Via di Tofori; ampliamento di un tratto della via del Fanuccio e dell'intersezione con via di San Martino.

Spazi per la produzione di beni e servizi e la nuova imprenditorialità

La variante favorisce lo sviluppo delle attività produttive esistenti con modifiche normative (agli articoli 21 e 25), possibilità di ampliamento delle aree produttive e a servizi di saturazione già presenti all'interno del Regolamento Urbanistico e agevola la creazione di micro e piccole imprese.

Valorizzazione del sistema turistico e ricettivo del territorio

La variante promuove la destinazione turistico ricettiva, sia mediante recupero del patrimonio edilizio esistente, consentendo ad esempio la trasformazione di immobili a destinazione di servizio e commerciale a destinazione turistico-ricettiva e attraverso nuove forme di ricezione turistica in spazi aperti.

Tra le previsioni l'individuazione di un'area attrezzata per sosta camper a Tassignano nei pressi della stazione ferroviaria di Tassignano e del polo culturale Artemisia, in posizione baricentrica rispetto al territorio comunale, e l'individuazione di area attrezzata per sosta camper a Lammari nei pressi del Viale Europa, in posizione baricentrica rispetto alla parte nord del territorio comunale

La variante parziale al regolamento urbanistico prevede inoltre il riordino funzionale di aree degradate con la riqualificazione di complessi immobiliari degradati e il loro recupero a fini non residenziali.

Prevista anche l'eliminazione delle previsioni di lotti edificabili richieste dai proprietari, Tra questi lo stralciodell'edificabilità delle aree dell'Ambito di Perequazione (A.P.6) nella frazione di S. Leonardo in Treponzio e la classificazione come area agricola (Richiesta da parte di tutti i proprietari). Altri stralci di aree residenziali riguardano le frazioni di Gragnano, Lammari, Lunata, Segromigno in Monte, S.Gennaro.

La variante parziale al regolamento urbanistico inoltre recepisce le novità per la frazione di Capannori,relativamente al progetto "Capannori città" che riqualifica il capoluogo.

Il consiglio comunale ha anche approvato con l'astensione del Movimento 5 Stelle (gli altri consiglieri di opposizione non hanno partecipato al voto) un ordine del giorno presentato dal capogruppo del Pd Guido Angelini con cui si chiede all'amministrazione comunale di dare incarico agli uffici competenti di accogliere le richieste dei cittadini per lo stralcio di lotti edificabili, stabilendo una nuova eventuale procedura di variante urbanistica parziale relativa esclusivamente a questi casi.