Piana : capannori



Capannori, movimenti al centro in vista delle amministrative

lunedì, 24 dicembre 2018, 13:50

di eliseo biancalana

Un nuovo progetto politico ispirato alla dottrina sociale della Chiesa, che potrebbe debuttare alle prossime elezioni amministrative anche a Capannori. Al momento è solo un'ipotesi, ma intanto ci sono dei movimenti che stanno pure coinvolgendo l'area centrista che sostiene la giunta Menesini.

A novembre, è uscito sul settimanale Toscana Oggi, l'appello dal titolo "Per una presenza responsabile dei cattolici e una buona politica", corredato da 119 firme, tra cui quelle dell'assessore del comune di Capannori Serena Frediani e del consigliere comunale Gino Malfatti, entrambi della lista civica Scelta popolare. L'appello faceva seguito alla parole del cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana (Cei), che aveva auspicato una nuova presenza dei cattolici in politica. "Cerchiamo gente come noi – era scritto nel testo –, che condivida i valori che riconosciamo nella dottrina sociale cristiana, coltivi l'affezione ad una Carta Costituzionale che riteniamo sia ancora oggi una base essenziale dell'identità nazionale, desideri la fermezza sui principi e l'apertura al dialogo". L'8 dicembre a Roma si è svolto un incontro nazionale e pare che in tempi brevi se ne potrebbe tenere anche uno in provincia di Lucca. Non è ancora definito in cosa sfoceranno questi movimenti, ma circola l'ipotesi di lanciare un nuovo soggetto politico alle prossime amministrative e questo potrebbe avvenire anche a Capannori.

Non faranno comunque parte della partita i centristi del centrodestra, che nel comune della Piana stanno invece lavorando per presentare alle elezioni la lista Svolta comune, che si presenterà alleata con Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. La lista ha tra l'altro proposto il consigliere comunale Paolo Rontani (Udc) come candidato sindaco della coalizione; gli altri nomi in ballo, al momento, sono quelli di Elisabetta Triggiani (Forza Italia) e dell'ex consigliere regionale Salvadore Bartolomei.