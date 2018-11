Piana



Carabinieri forestali, presto aperta la nuova sede a San Leonardo in Treponzio

venerdì, 30 novembre 2018, 16:08

Manca poco all'apertura del nuovo presidio del Comando Tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri a San Leonardo in Treponzio in via di Sottomonte al primo piano dell'edificio comunale dove si trova lo sportello al cittadino zona sud. I lavori ai locali, riqualificati dal Comune grazie a un investimento di 40 mila euro, sono terminati; rimangono solo da concludersi alcune pratiche amministrative.



Questa mattina (venerdì) il sindaco Luca Menesini e l'assessore ai lavori pubblici Pier Angelo Bandoni hanno effettuato un sopralluogo sul posto assieme al comandante regionale dei Carabinieri Forestali, colonnello Maurizio Folliero, al comandante provinciale dei Carabinieri Forestali, colonnello Raffaella Pettinà e al comandante dei Carabinieri Forestali di Capannori, maresciallo Fabrizio Bencini.



"Presto nella zona sud del territorio sarà attivo questo importante presidio a tutela del patrimonio ambientale di Capannori e dei cittadini – commenta il sindaco, Luca Menesini -. Siamo molto soddisfatti di avere mantenuto l'impegno preso con la popolazione che, anche a seguito di incresciosi episodi di incendi dolosi ai danni dei nostri bei boschi, chiedeva una maggiore sicurezza e una più capillare presenza in quest'area. Ringrazio il colonnello Maurizio Folliero e il colonnello Raffaella Pettinà per la disponibilità e la fattiva collaborazione nell'interesse della comunità".



I lavori realizzati dal Comune hanno interessato gli impianti elettrico e idrico-sanitario. È inoltre stato fatto un nuovo bagno e sono stati imbiancati i tre locali che saranno messo a disposizione dei Carabinieri Forestali. Sono inoltre state sostituite le porte interne ed è stata realizzata una nuova entrata al locale che sarà adibito a ufficio.



L'accordo per spostare il presidio a San Leonardo in Treponzio era stato raggiunto nei mesi scorsi, recependo anche le esigenze dei cittadini della zona sud. L'operazione rientra in un complessivo piano di rafforzamento della presenza delle forze dell'ordine promosso grazie anche all'amministrazione comunale che, fra l'altro, ha riguardato la ristrutturazione da parte di un privato dell'immobile dei Carabinieri di Pieve di Compito.