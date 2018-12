Piana



Cinque vittorie in cinque partite per il Bf Porcari

martedì, 4 dicembre 2018, 09:36

Cinque vittorie in cinque partite per le squadre del Basket Femminile Porcari. Un enplein che gratifica tutto l’ambiente gialloblu per il lavoro che con grande impegno viene portato avanti in palestra tutti i giorni. Un filotto di successi ancora più significativo perché arrivato in un momento in cui più di una formazione è alle prese con una serie di infortuni che costringono diverse ragazze a restare fuori. Il Basket Femminile Porcari si conferma comunque una realtà viva e vitale, che continua a coniugare lo sport con attività in campo sociale, come dimostrato dall’iniziativa che si è svolta qualche giorno fa al Palasuore, un corso per imparare a usare i defibrillatori. Infatti grazie alla Onlus Mirco Ungaretti circa 40 persone hanno partecipato all’evento promosso dal comitato “La Porcari che vogliamo”.



Vediamo i risultati nelle varie categorie.



Under 14 Silver. Pall. Massa - Bf Porcari 16-62 (6-18, 9-30, 11-48). Tabellino: Giuntoli, Souaba, Tovani, Giorgetti, Spitaletto, Marsili 20 , Cavalzani 14, Terbraake 2, Uberti 20, Leli 6. All. Salvioni. Prossima gara mercoledì 12 alle 19.15 al Palasuore contro Ficeclum Fucecchio.



Under 14 Gold. Bf Porcari - Le Mura Spring 62-15 (20-4; 37-10; 47-13). Tabellino: Perondi, Fusari, Diroma 14, Papa 21, Marsili 10, Cavalzani 4, Terbraake, Uberti 4, Bianchi 9, Leli, Spitaletto, Tovani. All. Salvioni. Prossima gara sabato alle 16.30 a San Giovanni Valdarno.



Under 16. Bf Porcari - Basket Pistoia 77-40 (29-6; 48-20; 56-26). Tabellino: Paoli 2, Granata 8, Martini 3, Giannini 4, Menchini 6, Leone, Serafini 7, Vasiliache 23, Tocchini E. 16, Bertini, Tocchini M. 6, Manzoli 2. All. Taddei. Si tornerà in campo venerdì 14 al Palasuore contro Nico Basket (ore 19.15).



Under 18. Bf Porcari – Pall. Prato 54-36 (15-9; 26-19; 36-28). Tabellino: Petroni 14, Peri 2, Da Prato 1, Granata, Casentini 4, Marcucci, Fusco 2, Tocchini, Giusti, Del Carlo 9, Del Frate 12, Bartoli 10. All. Taddei. Prossima gara mercoledì 12 alle 19.50 a Prato contro la Cestistica Rosa.



Promozione. Bf Porcari - Pf Montecatini 48-39 (13-13; 25-22; 38-31). Tabellino: Petroni 4, Peri, Castiglioni 6, Belfiori 7, Casentini, Parlanti 7, Cardella 3, Giovacchini 13, Ricci 4, Del Frate 4, Baroni, Baglioni. All. Corda. Si torna a giocare giovedì 13 a Siena contro il Costone (palla a due alle 19.45).