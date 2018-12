Consegnata una nuova casa popolare ad Altopascio

Altri articoli in Piana

mercoledì, 5 dicembre 2018, 15:18

Le organizzazioni sindacali FILT/Cgil-Uil/Trasporti-Faisa/Cisal, hanno proclamato lo sciopero per il giorno sabato 15 dicembre e ne hanno comunicato le modalità di adesione per il personale dipendente della società CTT Nord Srl della provincia di Lucca, società che insieme a COPIT SpA e Trasporti Toscani Srl forma la società BluBus che...

mercoledì, 5 dicembre 2018, 14:07

Attesissimi ospiti della seconda serata (giovedì 6 dicembre) di “Tempi di reazione - l’intuizione fra musica, parola e danza”, John De Leo (ex Quintorigo) che accompagnerà con voce e elettronica Stefano Questorio e Giselda Ranieri due improvvisatori di grande esperienza, oltreché interpreti ormai storici di ALDES

mercoledì, 5 dicembre 2018, 14:06

L'amministrazione Menesini rimborserà il cento per cento degli importi versati per le rette dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018 alle famiglie dei bambini che frequentano gli asili nido comunali e i nidi privati autorizzati e accreditati frequentati attraverso i buoni servizio regionali

mercoledì, 5 dicembre 2018, 13:31

Stamattina, coordinata dal prefetto di Lucca Maria Laura Simonetti, si è svolta un’esercitazione presso la sala operativa provinciale integrata per testare l’efficacia delle procedure di comunicazione e di attivazione previste nel Piano di Emergenza Esterna dell’azienda Butangas S.p.A. di Porcari, stabilimento di deposito ed imbottigliamento di gpl

mercoledì, 5 dicembre 2018, 12:18

Venerdì 7 dicembre alle ore 21.15 ad Artè andrà in scena 'Mediterraneo Express' di e con Giuseppe Cederna. Lo spettacolo apre la nuova stagione teatrale 2018-2019 del cinema-teatro Artè di Capannori promossa dal Comune e gestita dalla ditta di organizzazione di eventi "Battista Ceragioli Management"

mercoledì, 5 dicembre 2018, 11:52

Tutto pronto per l'inaugurazione della nuova sede della Misericordia Santa Gemma Galgani. Sabato 8 dicembre dalle ore 14 alle 17 è infatti in programma una festa per l'apertura del nuovo stabile in via Stradone di Camigliano 49